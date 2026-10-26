Tri godine zatvora zbog saobraćajne nesreće u Lukavcu

Adin Jusufović
Za Agušija zatražen pritvor zbog sumnje na trgovinu drogom
Foto: Ilustracija/Mjera pritvora

Saobraćajna nesreća u Lukavcu u kojoj je poginula jedna žena, a druga teško povrijeđena, dobila je pravosnažan sudski epilog.

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli kojom je A. S. osuđen na tri godine zatvora zbog izazivanja nesreće pod utjecajem alkohola.

Vrhovni sud FBiH odbio je žalbe kantonalnog tužioca i optuženog, čime je prvostepena presuda postala pravosnažna.

Nesreća se dogodila 27. marta 2022. godine, oko 20.40 sati, u mjestu Donji Bistarac na području Lukavca. Osuđeni je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola kada je izgubio kontrolu nad vozilom.

U nesreći je smrtno stradala jedna saputnica, dok je druga zadobila teške tjelesne povrede.

Kantonalni sud u Tuzli donio je osuđujuću presudu nakon što je prihvatio izjavu optuženog o priznanju krivnje za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa, povezano s ugrožavanjem javnog prometa usljed omamljenosti.

Osim trogodišnje zatvorske kazne, A. S. izrečena je i mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od dvije godine.

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