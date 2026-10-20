Uhapšeno osam osoba u Tuzli, dovode se u sumnju sa ubistvom u pokušaju

Adin Jusufović
Policija, MUP, nesreca, nezgoda, baščaršija, ubistvo, kanabis
Foto: Ilustracija

U Tuzli je jutros uhapšeno osam osoba zbog sumnje da su povezane s krivičnim djelom pokušaj ubistva na području Brčko distrikta.

Policijska akcija provodi se na osam lokacija u Tuzli, a u njoj učestvuju policijski službenici iz Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta i Republike Srpske.

Akcija je započela u ranim jutarnjim satima, a provode je istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, uz podršku Jedinice policije za specijalnu podršku i službenika policijskih uprava MUP-a TK, u saradnji s Policijom Brčko distrikta i MUP-om Republike Srpske.

Po naredbi Osnovnog suda Brčko distrikta, a pod nadzorom postupajućeg tužioca Tužilaštva Brčko distrikta, u toku su pretresi stambenih, poslovnih i drugih objekata na osam lokacija u Tuzli.

Tokom akcije, po nalogu tužioca, slobode je lišeno osam osoba iz Tuzle. Istražne aktivnosti provode se s ciljem rasvjetljavanja krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz Krivičnog zakona Brčko distrikta.

Iz Uprave policije MUP-a TK najavljeno je da će više informacija o rezultatima akcije biti poznato nakon njenog završetka, kada se očekuje zvanično saopćenje Policije Brčko distrikta.

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