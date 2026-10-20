Ako tražite ideju za brz, ukusan i zasitan ručak koji ne zahtijeva mnogo vremena ni skupih sastojaka, zapečena tjestenina sa sirom mogla bi postati jedno od vaših omiljenih jela. Kombinacija kremastog umaka, rastopljenog sira i zlatne korice teško koga ostavlja ravnodušnim.

Ponekad su upravo najjednostavnija jela ona kojima se najradije vraćamo. Zapečena tjestenina sa sirom savršen je primjer takvog obroka – priprema se od nekoliko osnovnih namirnica koje većina nas već ima u kuhinji, a rezultat je ukusan ručak u kojem će uživati cijela porodica.

Ovo jelo posebno je praktično tokom užurbanih dana kada nemamo mnogo vremena za kuhanje, ali ipak želimo pripremiti nešto domaće i ukusno.

Najbolje od svega je što recept možete prilagođavati vlastitom ukusu, dodajući omiljene vrste sira, povrće ili začine.

Sastojci za četiri osobe

400 g tjestenine (makaroni, penne ili fusilli)

40 g maslaca

40 g brašna

500 ml mlijeka

200 g naribanog sira (gauda, cheddar ili edamer)

100 g mozzarelle

2 kašike naribanog parmezana

so i biber po ukusu

prstohvat muškatnog oraščića (po želji)

malo maslaca za podmazivanje posude

Priprema

1. Skuhajte tjesteninu

U većem loncu zakuhajte posoljenu vodu i dodajte tjesteninu. Kuhajte je otprilike dvije minute kraće nego što je navedeno na pakovanju jer će se dodatno peći u rerni. Nakon kuhanja je ocijedite.

2. Pripremite kremasti umak

U šerpi na srednjoj temperaturi otopite maslac, dodajte brašno i miješajte oko jednu minutu. Zatim postepeno ulijevajte mlijeko, neprestano miješajući kako biste izbjegli stvaranje grudvica.

Kuhajte nekoliko minuta dok se umak ne zgusne.

3. Dodajte sir

Smanjite temperaturu i u pripremljeni umak dodajte naribani sir. Miješajte dok se potpuno ne otopi i dok ne dobijete glatku, kremastu smjesu.

Začinite solju, biberom i, po želji, prstohvatom muškatnog oraščića.

4. Sjedinite sastojke

Skuhanu tjesteninu pomiješajte s umakom od sira tako da svaki komadić bude ravnomjerno obložen.

Smjesu prebacite u prethodno podmazanu vatrostalnu posudu, a po vrhu rasporedite mozzarellu i parmezan.

5. Zapecite u rerni

Rernu zagrijte na 200 stepeni i pecite tjesteninu približno 15 do 20 minuta, odnosno dok površina ne dobije lijepu zlatnu boju.

Nakon pečenja ostavite jelo nekoliko minuta da se prohladi, a zatim poslužite.

Mali trik za još ukusniju tjesteninu

Ako želite posebno hrskavu koricu, prije pečenja preko sira pospite malo prezle pomiješane s otopljenim maslacem.

Za bogatiji okus možete dodati i kratko propržene gljive, brokulu, špinat ili komadiće prethodno pečene piletine.

Važno je samo da tjesteninu ne prekuhate prije stavljanja u rernu kako bi nakon pečenja zadržala lijepu teksturu.

Jelo kojem se uvijek rado vraćamo

Zapečena tjestenina sa sirom odlično se slaže sa svježom zelenom salatom, paradajzom ili sezonskim povrćem.

Možete je pripremiti za porodični ručak, opuštenu večeru ili kao praktičan obrok za naredni dan.

Jednostavni sastojci, kremasta unutrašnjost i neodoljiva zlatna korica dovoljni su razlozi da ovaj recept sačuvate i isprobate već pri sljedećem kuhanju.