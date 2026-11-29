Čokolada koja se tokom topljenja iz glatke smjese pretvori u gustu, zrnastu masu ne mora završiti u smeću. Uz nekoliko kašičica vrele vode moguće joj je vratiti glatku teksturu i iskoristiti je za pripremu drugih poslastica.

Najčešći uzrok zgrušavanja je vlaga, a ponekad je dovoljna samo jedna kap vode ili malo pare da pokvari teksturu otopljene čokolade.

Zašto se čokolada zgrušava?

Kada mala količina vode dođe u dodir s otopljenom čokoladom, šećer se počinje otapati, a čestice kakaa međusobno se povezuju i stvaraju grudvice.

Umjesto glatke i tečne smjese nastaje gusta masa kojom je teško premazivati kolače ili pripremati glazuru.

Zgrušavanje se može dogoditi čak i kod čokolade koja ne sadrži šećer.

Kako pravilno topiti čokoladu?

Prije topljenja provjerite jesu li posuda, kašika i ostali kuhinjski pribor potpuno suhi.

Ako čokoladu topite na pari, vodite računa da para ili kapljice vode ne dospiju u posudu. Čokoladu je potrebno zagrijavati postepeno, na umjerenoj temperaturi, uz redovno miješanje.

Ukoliko recept predviđa dodavanje tečnih sastojaka, najbolje ih je zagrijavati zajedno s čokoladom, u količinama predviđenim receptom.

Kako spasiti zgrušanu čokoladu?

Iako je voda najčešći uzrok problema, upravo dodatna količina vode može pomoći u njegovom rješavanju.

U zgrušanu čokoladu postepeno dodajte vrelu vodu, kašičicu po kašičicu. Nakon svakog dodavanja dobro promiješajte smjesu i ponavljajte postupak dok ponovo ne postane glatka.

Ovako pripremljena čokolada neće biti pogodna za sve recepte jer dodatna voda mijenja njenu teksturu i svojstva.

Ipak, možete je iskoristiti za pripremu tople čokolade, preliva za palačinke, sladoled, kekse ili druge deserte kod kojih nije potrebno da se čokolada nakon hlađenja stvrdne.