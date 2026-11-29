Poljoprivreda u BiH suočava se s rastućim troškovima proizvodnje, nedostatkom radne snage i gašenjem farmi, dok domaćim proizvođačima i dalje nije omogućen pristup evropskim fondovima namijenjenim modernizaciji poljoprivrednih gazdinstava i razvoju ruralnih sredina.

Bosna i Hercegovina još ne koristi sredstva iz programa IPARD III, putem kojeg Evropska unija pruža bespovratnu finansijsku podršku poljoprivrednicima u zemljama korisnicama pretpristupne pomoći.

Za period od 2021. do 2027. godine kroz ovaj program predviđeno je ukupno 990 miliona eura evropskih sredstava.

Dok zemlje regiona taj novac koriste za nabavku mehanizacije, modernizaciju farmi i unapređenje proizvodnje hrane, BiH još nije uspostavila potreban institucionalni okvir.

Zašto poljoprivreda u BiH nema pristup evropskim fondovima?

Da bi domaći proizvođači mogli koristiti sredstva iz IPARD programa, potrebno je uspostaviti odgovarajuće institucije za raspodjelu novca, kontrolu njegovog trošenja i praćenje realizacije projekata.

Sekretar Evropskog pokreta u BiH Haris Plakalo ističe da je neophodno osigurati koordinaciju nadležnih institucija, transparentnost raspodjele sredstava i akreditaciju tijela uključenih u taj proces.

Dodatni problem predstavlja složena administrativna struktura Bosne i Hercegovine. Nadležnosti u oblasti poljoprivrede raspoređene su između entitetskih i kantonalnih ministarstava te nadležnog odjela Brčko distrikta.

Na državnom nivou poslove koordinacije u ovoj oblasti obavlja Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Evropska komisija ukazuje i na nedovoljan napredak u strateškom planiranju ruralnog razvoja, nepostojanje jedinstvenog zakona o organskoj proizvodnji te potrebu usklađivanja propisa na različitim nivoima vlasti.

Koliko novca koriste zemlje regiona?

Primjer Crne Gore pokazuje kakve mogućnosti evropski fondovi pružaju poljoprivrednim proizvođačima.

Za opremanje i modernizaciju farmi u toj zemlji dostupno je 23 miliona eura, dok je gotovo 20 miliona eura namijenjeno preradi i prodaji hrane i ribe.

Za razvoj novih poslovnih aktivnosti na poljoprivrednim gazdinstvima predviđeno je oko 17 miliona eura, a za unapređenje seoske infrastrukture više od 7,5 miliona eura.

Dodatnih šest miliona eura namijenjeno je organskoj proizvodnji i zaštiti prirode, dok je milion eura predviđen za lokalne razvojne projekte u ruralnim sredinama.

Takva ulaganja proizvođačima omogućavaju smanjenje troškova, povećanje produktivnosti i bolju konkurentnost na tržištu.

Evropski novac već pokazao rezultate u BiH

Iako domaćim poljoprivrednicima IPARD fondovi nisu dostupni, pojedinačni projekti Evropske unije pokazali su koliko finansijska podrška može doprinijeti razvoju proizvodnje.

Kroz program EU4AGRI podršku je dobilo više od 2.000 proizvođača, a otvoreno je i više od 300 novih radnih mjesta.

Magistar biljne proizvodnje Merim Halilović ističe da su korisnici ovih sredstava ulagali u savremenu mehanizaciju, dronove za primjenu u poljoprivredi, sisteme za mužu i opremu za pripremu stočne hrane.

Modernizacija proizvodnje posebno je značajna zbog sve izraženijeg nedostatka radne snage na poljoprivrednim gazdinstvima.

BiH izvozom pokriva svega 22 posto uvoza poljoprivrednih proizvoda

Dok domaći proizvođači teško pronalaze sredstva za ulaganja, Bosna i Hercegovina ostaje izrazito zavisna od uvoza poljoprivrednih proizvoda.

Pokrivenost uvoza izvozom u ovom sektoru iznosi svega 22 posto, što dodatno ukazuje na potrebu jačanja domaće proizvodnje.

Nova mogućnost finansiranja mogla bi biti dostupna kroz budući evropski instrument „Globalna Evropa“, ali će pristup sredstvima zavisiti od odluka i reformi koje provedu domaće institucije.

Iz Delegacije Evropske unije u BiH ističu da bi podrška mogla biti omogućena ukoliko Bosna i Hercegovina poljoprivredu i ruralni razvoj uvrsti među prioritetne sektore buduće pretpristupne pomoći.