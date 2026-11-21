Poljoprivrednici Tuzlanskog kantona u ponedjeljak, 23. novembra, razmatrat će posljedice ljetne suše, povećanja cijena goriva i repromaterijala te prijedlog finansijske podrške poljoprivrednoj proizvodnji u narednoj godini.

Sedma sjednica Saveza udruženja za poljoprivredu Tuzlanskog kantona zakazana je za 11 sati u velikoj sali Kantonalne privredne komore Tuzla.

Jedna od glavnih tema bit će uticaj nepovoljnih vremenskih prilika i povećanih troškova proizvodnje na ekonomsku održivost poljoprivrednih gazdinstava u Tuzlanskom kantonu.

Na dnevnom redu naći će se i prijedlog iznosa sredstava za Program novčanih podrški i ruralnog razvoja Tuzlanskog kantona u 2027. godini.

Riječ je o pitanjima koja su posebno značajna za domaće proizvođače, s obzirom na to da troškovi goriva i drugih neophodnih sredstava direktno utiču na isplativost poljoprivredne proizvodnje.

Sjednica će biti održana u skladu s odredbama Pravilnika o radu Saveza udruženja za poljoprivredu TK, a predviđeno je i razmatranje drugih pitanja iz djelokruga rada Saveza.