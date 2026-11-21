Uvoz hrane u BiH prošle godine premašio je 5,3 milijarde KM, dok je vrijednost izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iznosila nešto više od 1,2 milijarde KM. Razlika veća od četiri milijarde maraka pokazuje koliko se domaće tržište oslanja na proizvode iz inostranstva, dok se poljoprivrednici suočavaju sa sve većim troškovima proizvodnje i gašenjem farmi.

Problemi domaće poljoprivrede dodatno su izraženi zbog nepovoljnih vremenskih prilika, poskupljenja repromaterijala i neizvjesnih otkupnih cijena. Proizvođači upozoravaju da je sve teže održati proizvodnju, posebno manjim gazdinstvima koja nemaju dovoljno sredstava za nova ulaganja.

Sve manje zasijanih površina i neizvjesna cijena pšenice

Poljoprivrednik Mustafa Gradaščević upozorava da je ove godine primjetno manje površina zasijanih pšenicom. Razlozi su, kako navodi, otežana priprema zemljišta i visoke cijene repromaterijala.

Problem predstavlja i činjenica da proizvođači često ne znaju po kojoj će cijeni prodati svoj proizvod nakon što završe sve poslove i plate troškove proizvodnje.

Gradaščević ističe da poljoprivrednici, nakon svih ulaganja i poteškoća, pšenicu predaju mlinovima i čekaju da otkupljivači odrede cijenu.

Dodatnu neizvjesnost donose kretanja na evropskom tržištu. Prema prognozama za sezonu 2026/2027, proizvodnja žitarica u Evropskoj uniji mogla bi iznositi 262 miliona tona, što je 9,6 posto manje u odnosu na prethodnu sezonu.

U Živinicama ugašene dvije velike farme

Teška situacija prisutna je i u stočarstvu, gdje zatvaranje farmi direktno utiče na proizvodnju mlijeka i mesa, ali i na radna mjesta i otkup domaćih proizvoda.

Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona, upozorio je da su na području Živinica ugašene dvije velike farme koje su zajedno imale oko 250 grla stoke.

Njihovo zatvaranje predstavlja značajan gubitak za proizvodnju mlijeka, ne samo na području Tuzlanskog kantona nego i na nivou Bosne i Hercegovine.

Poljoprivrednici traže povoljniji PDV i mogućnost izvoza mesa

Domaći proizvođači godinama ukazuju na nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju iz susjednih zemalja, gdje se na određene poljoprivredne proizvode i repromaterijal primjenjuju niže stope poreza.

Miljan Erbez, stručni saradnik u Udruženju proizvođača mlijeka Republike Srpske, navodi da poljoprivrednici u Hrvatskoj na određene inpute plaćaju PDV od pet posto, dok proizvođači u BiH nemaju takvu pogodnost.

Prema njegovim riječima, razlika u poreznom opterećenju dodatno otežava poslovanje domaćih gazdinstava. Posebno upozorava na položaj malih proizvođača, navodeći da od poljoprivrede zavisi približno 70.000 porodica.

Erbez je ukazao i na dugogodišnji problem nemogućnosti izvoza crvenog mesa iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije, zbog čega domaći stočari imaju ograničene mogućnosti prodaje.

Uvoz hrane u BiH višestruko veći od izvoza

Podaci o vanjskotrgovinskoj razmjeni pokazuju da je vrijednost uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda više od četiri puta veća od izvoza.

Predstavnici udruženja za zaštitu potrošača upozoravaju da velika zavisnost od stranih dobavljača predstavlja dodatni rizik za stabilnost cijena hrane.

Jovan Vasilić, predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača „Zvono“ iz Bijeljine, smatra da se Bosna i Hercegovina previše oslanja na uvoz, dok domaća proizvodnja ne uspijeva zadovoljiti potrebe stanovništva.

Takva zavisnost znači da promjene cijena, problemi u proizvodnji ili poremećaji u međunarodnoj trgovini mogu dodatno povećati troškove hrane za građane Bosne i Hercegovine.