Samo 10 minuta šetnje nakon jela može pomoći organizmu da bolje reguliše nivo šećera u krvi, pokazuju rezultati naučnih istraživanja. Ova jednostavna navika posebno je zanimljiva osobama koje veći dio dana provode sjedeći i nemaju dovoljno vremena za redovnu fizičku aktivnost.

Istraživanje objavljeno 2025. godine u naučnom časopisu Scientific Reports pokazalo je da je desetominutna šetnja nakon unosa glukoze bila povezana s manjim porastom šećera u krvi u odnosu na mirovanje.

U istraživanju je učestvovalo 12 zdravih mladih odraslih osoba, a naučnici su upoređivali rezultate nakon odmora te šetnji različitog trajanja.

Zašto šetnja nakon jela može biti korisna?

Tokom hodanja mišići koriste glukozu kao izvor energije, što može doprinijeti boljoj kontroli njenog nivoa u krvi.

I ranija istraživanja pokazala su da lagano kretanje poslije obroka može imati povoljan kratkoročni učinak na regulaciju šećera, posebno u poređenju s dugotrajnim sjedenjem.

Za ovu naviku nije potrebna posebna oprema niti intenzivan trening. Lagana šetnja po naselju, parku ili dvorištu može biti jednostavan način da se u svakodnevicu uvede više kretanja.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da su potrebna veća istraživanja kako bi se utvrdili dugoročni učinci, posebno kod osoba koje imaju dijabetes ili druga hronična oboljenja.