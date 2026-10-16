Samo pola sata šetnje dnevno može napraviti veliku razliku za zdravlje

Svakodnevna šetnja jedna je od najjednostavnijih aktivnosti kojima možemo poboljšati zdravlje, a već 30 minuta bržeg hodanja dnevno može imati pozitivan učinak na srce, raspoloženje i fizičku kondiciju. Za razliku od zahtjevnih treninga, hodanje ne zahtijeva posebnu opremu niti odlazak u teretanu.

Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, odraslima se savjetuje najmanje 150 do 300 minuta umjerene fizičke aktivnosti sedmično. To znači da pet šetnji od po pola sata može biti dovoljno za dostizanje donje granice preporučenog nivoa aktivnosti.

Redovno hodanje doprinosi očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova, pomaže u kontroli tjelesne težine i može ublažiti simptome stresa i anksioznosti. Posebno je korisno osobama koje veći dio dana provode sjedeći, bilo na poslu ili kod kuće.

Brzina hodanja može se prilagoditi fizičkoj kondiciji. Umjeren intenzitet obično podrazumijeva tempo pri kojem osoba diše nešto brže, ali još uvijek može razgovarati bez većih poteškoća.

Stručnjaci preporučuju postepeno povećavanje aktivnosti, posebno osobama koje se ranije nisu redovno kretale. Čak i kraće šetnje tokom dana mogu biti koristan početak u stvaranju zdravijih životnih navika.