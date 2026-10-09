Šetnja nakon jela može pomoći organizmu: Evo zašto je korisna i kada traje samo nekoliko minuta

Šetnja nakon jela jednostavna je svakodnevna navika koja može pozitivno utjecati na regulaciju šećera u krvi, probavu i opće zdravlje. Istraživanja pokazuju da čak i kratko, lagano kretanje nakon obroka može donijeti određene zdravstvene koristi.

Mnogi nakon ručka ili večere imaju običaj sjesti ispred televizora ili odmarati na kauču. Međutim, lagana fizička aktivnost nakon obroka može biti korisnija od dugotrajnog sjedenja, posebno za osobe koje veći dio dana provode u zatvorenom prostoru.

Tokom probave ugljikohidrati iz hrane razgrađuju se u glukozu, koja ulazi u krvotok. Tjelesna aktivnost pomaže mišićima da koriste glukozu, čime se može ublažiti nagli porast šećera u krvi nakon jela.

Jedna od najznačajnijih prednosti hodanja poslije obroka povezana je s kontrolom nivoa glukoze u krvi. Istraživanja pokazuju da lagana aktivnost neposredno nakon jela može smanjiti porast šećera u odnosu na neprekidno sjedenje.

Ova navika može biti posebno korisna osobama koje imaju povećan rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Ipak, šetnja ne može zamijeniti terapiju, pravilnu ishranu ili druge preporuke ljekara.

Kretanje može pomoći i probavi. Kod pojedinih osoba lagana šetnja doprinosi boljem pražnjenju želuca i smanjenju osjećaja nadutosti.

Važno je da aktivnost bude umjerena, jer intenzivno vježbanje neposredno nakon obilnog obroka kod nekih ljudi može izazvati nelagodu.

Za početak je dovoljno izdvojiti pet do deset minuta nakon jednog ili više dnevnih obroka. Dužina šetnje može se postepeno povećavati u skladu s kondicijom i zdravstvenim stanjem.

Nije potrebno hodati brzo niti se fizički iscrpljivati. Lagana šetnja oko zgrade, kroz naselje ili obližnji park može biti dobar način da se prekine dugotrajno sjedenje.

Redovno hodanje donosi i druge koristi, uključujući održavanje tjelesne kondicije, poboljšanje raspoloženja i podršku zdravlju srca i krvnih sudova.

Prednost ove navike jeste to što ne zahtijeva posebnu opremu niti dodatne troškove. Šetnja nakon jela može postati dio porodične rutine ili prilika za kraći odmor od poslovnih obaveza.

Osobe koje nemaju mogućnost izaći vani mogu se lagano kretati i unutar doma, u skladu sa svojim mogućnostima.

Za većinu zdravih odraslih osoba ovakav oblik aktivnosti je siguran, ali osobe s ozbiljnijim zdravstvenim poteškoćama trebaju prilagoditi kretanje savjetima zdravstvenih radnika.