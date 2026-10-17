Kako ojačati imunitet tokom jeseni: Ove namirnice mogu pomoći u zaštiti od prehlade i gripe

S dolaskom hladnijih dana povećava se rizik od respiratornih infekcija, a uravnotežena ishrana jedan je od načina da organizmu osiguramo nutrijente potrebne za normalno funkcionisanje imunološkog sistema.

Nutricionisti za Fox News ističu važnost ishrane bogate vlaknima, fermentisanim namirnicama, vitaminom C, proteinima i cinkom. Ipak, nijedna namirnica ne može u potpunosti spriječiti prehladu ili gripu, ali raznovrsna ishrana može doprinijeti očuvanju zdravlja.

Voće i povrće bogato vitaminom C

Paprika, kivi, narandže, limun i brokula dobri su izvori vitamina C, koji ima važnu ulogu u normalnom funkcionisanju imuniteta. Preporuka je da se tokom dana jede raznovrsno voće i povrće različitih boja, jer se tako unose različiti vitamini, minerali i druge korisne materije.

Jogurt, kefir i kiseli kupus

Zdravlje crijeva povezano je s funkcionisanjem imunološkog sistema. Jogurt, kefir i kiseli kupus mogu biti dio uravnotežene ishrane, dok grah, orašasti plodovi i sjemenke osiguravaju vlakna koja podržavaju zdravu crijevnu mikrobiotu.

Proteini i cink za normalan rad imuniteta

Proteini su važni za izgradnju i obnovu tkiva, kao i za stvaranje ćelija koje učestvuju u imunološkom odgovoru. Među dobrim izvorima su jaja, nemasno meso, slanutak i sjemenke bundeve. Cink se također nalazi u ovim i drugim namirnicama, a potreban je za normalno funkcionisanje imunološkog sistema.

Mlijeko može biti dio zdrave ishrane

Mlijeko sadrži proteine i različite vitamine i minerale, uključujući vitamine A i B12, a u zavisnosti od vrste i dodatak vitamina D. Osobe koje ne podnose laktozu mogu odabrati mlijeko bez laktoze.

Suprotno čestom vjerovanju, nema čvrstih naučnih dokaza da mlijeko povećava proizvodnju sluzi tokom prehlade. Njegova tekstura može ostaviti osjećaj gušće obloge u grlu, ali to ne znači da organizam proizvodi više sluzi.

Voda, čaj i kvalitetan san

Dovoljan unos tečnosti pomaže održavanju hidratacije, posebno tokom bolesti. Voda, supe i čajevi mogu biti dobar izbor, dok čaj od đumbira može poslužiti kao topao napitak tokom hladnijih dana.

Za očuvanje zdravlja važni su i kvalitetan san, redovna fizička aktivnost i upravljanje stresom. Dodaci prehrani mogu biti korisni kada postoji utvrđen nedostatak određenih nutrijenata, ali njihovu upotrebu i doziranje treba prilagoditi individualnim potrebama uz savjet zdravstvenog stručnjaka.

Uz raznovrsnu ishranu, redovno pranje ruku, provjetravanje prostorija i preporučenu vakcinaciju protiv gripe, moguće je smanjiti rizik od infekcija i njihovih komplikacija.