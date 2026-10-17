CIK BiH naredio ručno brojanje glasova na 89 biračkih mjesta, poznato kada počinje

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) naredila je kontrolno ručno brojanje glasačkih listića na 89 biračkih mjesta na kojima je utvrđeno odstupanje veće od dva posto između broja listića i broja birača koji su glasali.

Odluka je donesena na 78. sjednici CIK-a, održanoj u petak, 16. oktobra.

Glavni centar za brojanje treba utvrditi tačan odziv birača, izvršiti kontrolno ručno brojanje glasačkih listića i utvrditi rezultate glasanja na biračkim mjestima na kojima je informacioni sistem evidentirao navedena neslaganja.

Ručno brojanje počinje u nedjelju, 18. oktobra, u 10 sati u objektu Zetra u Sarajevu.

Brojanje će se provoditi uz prisustvo akreditiranih posmatrača političkih subjekata i posmatrača izbornog procesa, u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.