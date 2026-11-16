CIK BiH objasnio zašto nije dostavio podatke o izbornoj tehnologiji

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) oglasila se povodom kritika zbog odbijanja zahtjeva nevladinih organizacija za pristup informacijama o korištenju novih tehnologija na Općim izborima 2026. godine.

Iz ove institucije tvrde da traženi podaci još nisu objedinjeni te da je u toku priprema sveobuhvatnog izvještaja o provođenju izbora.

U saopćenju objavljenom 14. novembra CIK BiH navodi da je ovogodišnji izborni proces bio posebno zahtjevan jer su prvi put korišteni uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri za elektronsko brojanje glasačkih listića.

Kako pojašnjavaju, za razliku od država koje su slične sisteme pripremale i testirale godinama, Bosna i Hercegovina imala je svega nekoliko mjeseci za njihovo uvođenje. Ugovor s odabranim dobavljačem potpisan je tek u drugoj polovini maja, dvije sedmice nakon raspisivanja izbora.

Dodatne poteškoće, prema tvrdnjama Komisije, predstavljali su nedostatak zaposlenih, ograničeno vrijeme za testiranje opreme i obuku osoblja te činjenica da je informatički sistem razvijan tokom samog izbornog procesa.

CIK BiH još prikuplja podatke o radu skenera i biometrijskih uređaja

Iz Centralne izborne komisije navode da nisu mogli odgovoriti na sve zahtjeve za pristup informacijama jer trenutno ne posjeduju objedinjeni dokument s traženim podacima.

Za utvrđivanje izbornih rezultata ove godine korištena su tri izvora informacija, podaci o izlaznosti s biometrijskih uređaja, rezultati elektronskog brojanja i rezultati ručnog prebrojavanja glasova. Ranije se, kako pojašnjavaju, koristio jedan izvor podataka.

Prioritet Komisije bio je potvrđivanje rezultata Općih izbora, što je završeno početkom novembra. Nakon toga aktivnosti su usmjerene na donošenje odluka o mirovanju mandata i dodjeli zamjenskih mandata kako bi zakonodavna tijela mogla biti konstituirana u predviđenim rokovima.

Istovremeno se priprema izvještaj o provođenju Općih izbora 2026. godine, koji će biti dostavljen Parlamentarnoj skupštini BiH.

Za potrebe tog dokumenta od izvođača projekta zatražene su informacije o funkcionisanju novih uređaja, evidentiranim kvarovima i njihovim zamjenama. Kompaniji zaduženoj za reviziju elektronskog sistema upućen je zahtjev za dopunu podataka iz prvog nacrta izvještaja.

CIK BiH je proveo i anketu među izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica. Od ukupno 143 komisije, odgovore je do trenutka objavljivanja saopćenja dostavilo njih 66.

CIK BiH odbacuje kritike i navodi da je Sud potvrdio sve osporene odluke

U saopćenju se Komisija osvrnula i na kritike pojedinih nevladinih udruženja, optužujući ih za iznošenje netačnih i nepotpunih informacija o izbornom procesu.

Iz ove institucije smatraju da su pojedini zahtjevi za informacijama dodatno opteretili njen rad u periodu kada se suočavala s brojnim organizacionim i tehničkim izazovima.

Naglašavaju da su, uprkos poteškoćama, uspjeli provesti jednu od najvećih reformi izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, ali priznaju da su tokom primjene novih tehnologija zabilježeni problemi koje će biti potrebno otkloniti.

Komisija je navela i da je Sud Bosne i Hercegovine potvrdio sve njene odluke povodom kojih su podnesene žalbe u vezi s Općim izborima 2026. godine, uključujući odluke o zahtjevima za ponovno brojanje glasova i utvrđivanju izbornih rezultata.

Kompletan izvještaj o provođenju izbora, uključujući podatke o radu biometrijskih uređaja i skenera, bit će objavljen na službenoj internet stranici CIK-a nakon što ga Komisija usvoji i dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.