Droga sve dostupnija mladima, društvene mreže postaju kanal distribucije

Dostupnost narkotika među mladima u Bosni i Hercegovini sve više predstavlja ozbiljan društveni i sigurnosni problem. Sigurnosni stručnjak Safet Musić upozorava da se načini distribucije droge prilagođavaju mladima, a društvene mreže i aplikacije za komunikaciju sve češće koriste za pronalazak novih korisnika.

Musić ističe da je droga danas dostupnija mladima nego što su roditelji i obrazovne institucije spremni priznati. Osim marihuane, na tržištu su prisutni kokain i različite sintetičke psihoaktivne supstance, često nepoznatog sastava, što dodatno povećava rizike.

Prema njegovim riječima, problem se ne može riješiti isključivo pojačanim policijskim kontrolama ili povremenim preventivnim predavanjima. Neophodno je istovremeno djelovanje policije, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, uz kontinuiranu prevenciju i rano prepoznavanje rizičnog ponašanja.

Musić smatra da bi policija trebala intenzivnije raditi na suzbijanju distributivnih mreža koje ciljaju maloljetnike, dok bi škole i zdravstvene ustanove trebale razvijati dugoročne preventivne programe. Naglašava da represivne mjere bez prevencije ne mogu ukloniti uzroke problema, kao što ni edukacija bez kontrole ponude narkotika nije dovoljna.

Govoreći o prijedlogu direktora Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željka Karana o periodičnom testiranju zaposlenih i srednjoškolaca, Musić navodi da takvu inicijativu treba ozbiljno razmotriti, ali ne smatra da bi masovno i obavezno testiranje svih učenika trebalo biti prvi korak.

Umjesto toga, predlaže anonimna istraživanja o rasprostranjenosti upotrebe narkotika među mladima, kao i individualna testiranja u slučajevima kada postoje konkretni zdravstveni ili sigurnosni razlozi. Ističe da testiranje treba služiti ranom otkrivanju problema i pružanju pomoći, a ne kažnjavanju ili stigmatizaciji mladih.

Dodaje da Bosna i Hercegovina treba uspostaviti koordiniran sistem djelovanja koji bi povezivao obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i sigurnosne institucije. Posebno važnim smatra praćenje provedbe usvojenih strategija i jasno definisanje odgovornosti nadležnih institucija.

Musić upozorava da prisustvo narkotika među mladima nije samo zdravstveno i obrazovno pitanje, već i ozbiljan sigurnosni izazov, s obzirom na to da iza njihove distribucije stoje kriminalne mreže i interesi.

Poručuje da odgovornost za zaštitu djece i mladih ne smije biti prepuštena isključivo porodicama i školama, već je potrebno istovremeno raditi na smanjenju ponude narkotika, prevenciji njihove upotrebe i jačanju institucionalne zaštite.