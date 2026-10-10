Granična policija dronom otkrila plantaže konoplje kod Brčkog, uhapšene dvije osobe

Granična policija BiH otkrila je pomoću drona dva zasada biljaka koje izgledom podsjećaju na indijsku konoplju na području Brčkog, u blizini rijeke Save, a tokom policijskih aktivnosti uhapšene su dvije osobe. Na obje lokacije pronađena je ukupno 41 stabljika za koju se sumnja da je riječ o opojnoj drogi.

Prema informacijama Granične policije BiH, zasadi su otkriveni tokom redovnog nadzora državne granice, kada je policijski službenik pomoću službenog drona uočio sumnjive biljke na području graničnog sektora A2.

O pronalasku je obaviješten dežurni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji je naredio nastavak posmatranja i nadzora lokacije.

Na dvije lokacije pronađena 41 stabljika

Naknadnim uviđajem utvrđeno je da se na jednoj lokaciji nalazi 25 stabljika, dok je na drugoj pronađeno još 16 biljaka koje izgledom podsjećaju na indijsku konoplju.

Policijski službenici poduzeli su aktivnosti na dokumentovanju pronađenih zasada, a predviđeno je izuzimanje stabljika u okviru uviđajnih radnji.

Tokom akcije dvije osobe su lišene slobode i smještene u prostorije za zadržavanje.

Iz Granične policije BiH nisu saopćeni identiteti uhapšenih osoba niti detalji o njihovoj eventualnoj povezanosti s pronađenim zasadima.

Granična policija BiH nastavlja aktivnosti na zaštiti državne granice i sprečavanju prekograničnog i drugih oblika kriminaliteta, u saradnji s nadležnim policijskim i pravosudnim institucijama.