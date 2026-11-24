Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela odluku o pokretanju izrade nove Strategije razvoja TK za period od 2028. do 2034. godine, nakon što je prihvatila rezultate evaluacije postojećeg strateškog dokumenta.

U periodu od 2021. do 2024. godine za realizaciju razvojnih aktivnosti evidentirano je približno 780 miliona KM, dok je prosječni godišnji udio provedenih aktivnosti iznosio 69,3 posto.

Najznačajniji rezultati ostvareni su u turizmu, gdje je broj noćenja povećan za 81,9 posto u odnosu na 2019. godinu, te predškolskom obrazovanju, gdje je obuhvat djece povećan sa 10 na 26,3 posto.

Prostor za napredak prepoznat je u oblastima infrastrukture, demografije i industrijske proizvodnje.

Nova Strategija razvoja TK obuhvatit će ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj Kantona, a njena izrada uključivat će i javne konsultacije s građanima.

Rok za dostavljanje prijedloga dokumenta je 10. decembar 2027. godine, nakon čega će biti upućen Skupštini TK na usvajanje.