Grad Tuzla osigurao je 10.000 KM za mobilnost mladih u 2026. godini, a nakon provedenog javnog poziva finansijska podrška odobrena je za 15 mladih osoba s područja grada.

Sredstva su osigurana u gradskom budžetu, a postupak odabira korisnika provela je Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.

Odobreni novac namijenjen je za učešće mladih u studijskim posjetama, seminarima, edukacijama i drugim programima regionalne i međunarodne saradnje.

Podrška za mobilnost mladih omogućit će korisnicima sticanje novih znanja, usavršavanje vještina, razmjenu iskustava i uspostavljanje kontakata značajnih za njihovo dalje obrazovanje i profesionalni razvoj.

Iz Grada Tuzle ističu da se realizacijom ovog programa nastavlja ulaganje u obrazovanje i napredovanje mladih, kao i njihovo aktivnije učešće u društvenom životu.