Sutra obustava saobraćaja u Tuzli: Poznato gdje i u kojem periodu

Adin Jusufović

Obustava saobraćaja u Tuzli najavljena je za sutra, 12. novembra, u dijelu ulice Put Križani u Mjesnoj zajednici Slavinovići, zbog radova na sanaciji putne infrastrukture.

Saobraćaj će biti potpuno obustavljen od 9 do 13 sati, saopćeno je iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle.

Radovi se izvode na dionici dugoj 400 metara, a finansiraju se sredstvima iz programa Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

Iz nadležne gradske službe pozvali su vozače i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju i upute izvođača radova.

Stanovnicima ovog dijela Slavinovića preporučeno je da tokom izvođenja radova prilagode kretanje i parkiranje svojih vozila kako bi se omogućilo nesmetano izvođenje planiranih aktivnosti.

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