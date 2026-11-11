Mlade ostale bez haljina pred udaju, oduzete vjenčanice

Adin Jusufović
vjenčanica, vjenčanice

U Trebinju su oduzete 62 vjenčanice ukupne vrijednosti oko 280.000 KM nakon što su službenici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine utvrdili da se prodaju i iznajmljuju bez odgovarajuće dokumentacije o porijeklu i plaćenim uvoznim dažbinama.

Kontrolu je proveo Odsjek za provođenje propisa Regionalnog centra Mostar, na osnovu prethodno prikupljenih obavještajnih informacija o mogućim nepravilnostima u prometu robe stranog porijekla.

Tokom kontrole poslovnog subjekta utvrđeno je da za izložene vjenčanice ne postoji odgovarajuća robna dokumentacija niti dokaz da je proveden propisani carinski postupak.

Zbog utvrđenih nepravilnosti službenici UIO BiH privremeno su oduzeli svih 62 vjenčanice, čija se tržišna vrijednost procjenjuje na približno 280.000 KM.

Protiv vlasnika poslovnog subjekta poduzete su zakonom propisane mjere i radnje, ali iz Uprave za indirektno oporezivanje nisu precizirali o kojim je sankcijama riječ.

Iz UIO BiH podsjetili su građane da sve oblike nelegalne trgovine, poreznih i carinskih utaja mogu prijaviti putem besplatne telefonske linije 080 02 06 07.

Prijave su anonimne, a pozivi se ne naplaćuju.

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH

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