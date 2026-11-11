Čavalić: Ako struja poskupi do 30 posto, građane čeka novi rast cijena

Poskupljenje struje za privredu u Federaciji Bosne i Hercegovine moglo bi izazvati novi rast cijena proizvoda i usluga, upozorio je federalni zastupnik Admir Čavalić.

Prema njegovim riječima, pojedinim kompanijama najavljuje se povećanje cijene električne energije i do 30 posto, što bi moglo ozbiljno ugroziti njihovu konkurentnost i dodatno opteretiti kućne budžete građana.

Gostujući u emisiji „Špica“ Televizije Sarajevo, Čavalić je govorio o mogućim posljedicama novih cijena energenata, naglašavajući da bi njihov rast najprije pogodio privredne subjekte, a zatim i potrošače.

Kompanije koje posluju na domaćem tržištu, kako je pojasnio, povećane troškove električne energije vjerovatno bi pokušale nadoknaditi kroz više cijene svojih proizvoda i usluga.

„Negdje se spominje da pojedinačna poskupljenja mogu ići do 30 posto. To bi u kratkom roku značilo izuzetan pad konkurentnosti naše privrede“, upozorio je Čavalić.

Dodao je da bi se povećanje troškova poslovanja moglo direktno odraziti na inflaciju, odnosno dodatno poskupljenje robe i usluga koje građani svakodnevno koriste.

Poskupljenje struje neće jednako pogoditi sve kompanije

Čavalić je pojasnio da eventualno povećanje cijena električne energije neće biti jednako za sve privredne subjekte, budući da kompanije imaju pojedinačne ugovore o snabdijevanju.

To znači da bi neke firme mogle biti suočene sa znatno većim troškovima poslovanja od drugih, zavisno od uslova ugovora i količine električne energije koju troše.

Poseban problem, prema njegovoj ocjeni, predstavlja mogućnost da domaći proizvođači zbog skuplje električne energije postanu manje konkurentni u odnosu na kompanije iz drugih zemalja.

Čavalić protiv blok tarifa: Struja nije luksuzno dobro

Govoreći o domaćinstvima, federalni zastupnik osvrnuo se i na mogućnost ponovnog razmatranja blok tarifa, modela prema kojem bi veći potrošači električne energije plaćali skuplje kilovatsate.

Čavalić smatra da takav sistem nije opravdan jer se električna energija ne može posmatrati kao luksuz, već kao osnovna potreba svakog domaćinstva.

„U javnosti se predstavlja kao da je struja luksuzno dobro. Ja sam profesor doktor ekonomskih nauka i to drugačije posmatram. Struja nije luksuzno dobro“, poručio je.

Protivljenje blok tarifama, kako je naglasio, njegov je stav od samog početka rasprave o ovom modelu obračuna električne energije.

Najave mogućeg povećanja cijena dolaze u vrijeme kada se već razgovara o uslovima snabdijevanja privrede električnom energijom tokom 2027. godine, dok konačni iznosi eventualnih poskupljenja još nisu poznati.