Čavalić: Tuzlanski kanton i dalje bez kilometra autoputa ili brze ceste

Admir Čavalić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, objavio je da je dobio odgovor na zastupničko pitanje koje se odnosi na korištenje sredstava Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj za cestogradnju na području Tuzlanskog kantona.

Prema informacijama koje je dobio od JP Autoceste FBiH, nijedan projekat autoputa ili brze ceste na području Tuzlanskog kantona nije finansiran sredstvima EIB-a ili EBRD-a. Čavalić je istakao da Tuzlanski kanton i dalje nema nijedan kilometar autoputa ili brze ceste, što je, kako navodi, činjenica koja je građanima ovog kantona već dobro poznata.

S druge strane, iz odgovora JP Ceste FBiH vidljivo je da su značajna sredstva međunarodnih finansijskih institucija godinama usmjeravana u modernizaciju magistralnih cesta. Među projektima su tunel Karaula, dionica Kladanj, Podpaklenik, sanacija tunela Ormanica, rekonstrukcija ceste Vitalj, Vlasenica, obnova mostova kod Srebrenika, Pelagićeva, Kladnja i drugih lokacija, kao i radovi na pojedinim dionicama magistralne ceste M1.8.

Čavalić naglašava da novac jeste dolazio u Tuzlanski kanton, ali ne za projekte koji bi, prema njegovom mišljenju, dugoročno promijenili saobraćajnu poziciju ovog područja. Rekonstrukcija postojećih puteva je važna, ali više nije dovoljna za potrebe građana i privrede.

On smatra da Tuzlanski kanton mora dobiti modernu brzu cestu prema Sarajevu, Orašju i Doboju, jer se pitanje saobraćajne povezanosti više ne može posmatrati samo kao infrastrukturni problem, nego i kao pitanje sigurnosti ljudi koji svakodnevno koriste postojeće putne pravce.

Čavalić je poručio da će nastaviti insistirati da se u narednom investicionom ciklusu međunarodnih finansijskih institucija prioritet daju projektima koji mogu dugoročno promijeniti saobraćajnu i ekonomsku sliku Tuzlanskog kantona.