Policija pronašla tri kilograma droge, pištolj i municiju u Tuzli

Pripadnici UP MUP TK u Tuzli uhapsila je 39-godišnjeg muškarca nakon što je tokom pretresa pronašla oko tri kilograma materije za koju se sumnja da je droga, kao i vatreno oružje, municiju i pribor za pakovanje narkotika.

Hapšenje je rezultat višemjesečne istrage koju su provodili pripadnici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Policijska akcija izvedena je jučer, 10. novembra, na području Tuzle, po naredbi Općinskog suda u Tuzli i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva TK.

U akciji su učestvovali službenici Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Sektora kriminalističke policije, uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku.

Pronađena droga u Tuzli, oduzeti pištolj i oprema za pakovanje

Prilikom pretresa 39-godišnjeg A. P. iz Tuzle, njegovog automobila i objekata koje koristi, policijski službenici pronašli su približno dva kilograma bijele materije za koju se sumnja da je amfetamin, poznat kao speed, te oko kilogram biljne materije koja izgledom podsjeća na kanabis.

Osim sumnjivih narkotika, privremeno su oduzeti pištolj CZ kalibra devet milimetara s okvirom i municijom, četiri mobilna telefona, digitalna vaga za precizno mjerenje i oprema koja se koristi za pakovanje droge.

Pronađene materije bit će predmet vještačenja kako bi se utvrdio njihov sastav.

Osumnjičeni će biti predat Tužilaštvu TK

Prema informacijama MUP-a TK, A. P. je uhapšen po nalogu postupajućeg kantonalnog tužioca i nad njim se provodi kriminalistička obrada.

Nakon završetka policijskih aktivnosti osumnjičeni će biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na daljnje postupanje.

Tereti se za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, prema članu 238. Krivičnog zakona Federacije BiH, u sticaju s krivičnim djelom iz člana 73. Zakona o oružju i municiji Tuzlanskog kantona.