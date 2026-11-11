Velika akcija protiv organizovanog kriminala: Na udaru dvije organizovane kriminalne grupe osumnjičene za trgovinu drogom i pranjem novca

Pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH, a po naredbama Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, provodi se opsežna operativna akcija usmjerena na dvije organizovane kriminalne grupe koje se sumnjiče za izvršenje krivičnih djela organizovanog kriminala u vezi s neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga, te krivičnim djelom pranja novca.

Akcija se provodi u zajedničkoj koordinaciji s pripadnicima Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Federalne uprave policije, Obavještajno-sigurnosne agencije BiH i Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru akcije provode se pretresi na više lokacija na području Zeničko-dobojskog, Sarajevskog i Srednjebosanskog kantona, kao i na području Republike Srpske. Izdate su naredbe za lišenje slobode osumnjičenih osoba, a aktivnosti na njihovoj realizaciji su u toku.

Aktivnosti obuhvataju privođenje osoba koje se dovode u vezu s navedenim krivičnim djelima, pretrese stambenih i drugih objekata i imovine te privremeno oduzimanje vozila i drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Operativnim aktivnostima obuhvaćeno je više desetina osoba, a poduzete mjere i radnje usmjerene su na dokumentovanje krivičnih djela, prikupljanje dokaza i utvrđivanje svih okolnosti koje se dovode u vezu s djelovanjem navedenih organizovanih kriminalnih grupa.