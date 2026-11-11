Velika akcija protiv organizovanog kriminala: Na udaru dvije organizovane kriminalne grupe osumnjičene za trgovinu drogom i pranjem novca

Selma Jatić
SIPA
Foto: SIPA

Pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH, a po naredbama Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, provodi se opsežna operativna akcija usmjerena na dvije organizovane kriminalne grupe koje se sumnjiče za izvršenje krivičnih djela organizovanog kriminala u vezi s neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga, te krivičnim djelom pranja novca.

Akcija se provodi u zajedničkoj koordinaciji s pripadnicima Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Federalne uprave policije, Obavještajno-sigurnosne agencije BiH i Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru akcije provode se pretresi na više lokacija na području Zeničko-dobojskog, Sarajevskog i Srednjebosanskog kantona, kao i na području Republike Srpske. Izdate su naredbe za lišenje slobode osumnjičenih osoba, a aktivnosti na njihovoj realizaciji su u toku.

Aktivnosti obuhvataju privođenje osoba koje se dovode u vezu s navedenim krivičnim djelima, pretrese stambenih i drugih objekata i imovine te privremeno oduzimanje vozila i drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.
Operativnim aktivnostima obuhvaćeno je više desetina osoba, a poduzete mjere i radnje usmjerene su na dokumentovanje krivičnih djela, prikupljanje dokaza i utvrđivanje svih okolnosti koje se dovode u vezu s djelovanjem navedenih organizovanih kriminalnih grupa.

 

pročitajte i ovo

BiH

Akcija „Noćni lovac“ u Brčkom: Uhapšen i 25-godišnjak porijeklom iz Tuzle

Istaknuto

Velika policijska akcija u Živinicama: Pronađeno oko 1,5 kilograma droge i...

BiH

Krijumčarenje migranata: SIPA uhapsila tri osobe u Kladnju i Sarajevu

PROMO

Belamionix donosi 15 dana nevjerovatnih cijena: Evo šta kupiti

Vijesti

Akcija „Silence“: SIPA provodi pretrese na četiri lokacije zbog sumnje na...

BiH

Akcija SIPA-e „Gambit“: Zaplijenjeno 12 kilograma kokaina, uhapšen državljanin BiH

Vijesti

Tuzla servis: Uredno vodosnabdijevanje grada

BiH

SDP BiH najavio vanredni kongres: Poznato o čemu će se odlučivati

BiH

U BiH danas pretežno oblačno sa kišom

Vijesti

Cameron Diaz ponovo na Netflixu: Jedan loš dan pretvara se u potpuni haos

Vijesti

Plaćaju ulaznice da bi čitali knjige u noćnim klubovima: Šta se krije iza novog trenda?

Učitati više