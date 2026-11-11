SDP BiH priprema održavanje šestog vanrednog kongresa, na kojem će biti analizirani rezultati oktobarskih izbora i definisani naredni koraci političkog djelovanja. Predsjedništvo stranke utvrdilo je prijedlog odluke prema kojem bi kongres trebao biti održan 6. decembra u Sarajevu.

Prijedlog je upućen Glavnom odboru SDP-a BiH, koji treba donijeti konačnu odluku o održavanju kongresa. O tome je javnost obaviještena nakon sjednice Predsjedništva stranke, održane jučer.

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SDP BiH očekuje jačanje političkog utjecaja nakon izbora

Prema dosadašnjim pokazateljima koje je iznijelo stranačko rukovodstvo, SDP BiH je na ovogodišnjim izborima povećao broj osvojenih mandata u Parlamentu Federacije BiH i kantonalnim skupštinama, dok je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine zadržao pet mandata.

Iz stranke smatraju da izborni rezultati potvrđuju povjerenje građana i jačaju njenu poziciju na političkoj sceni Bosne i Hercegovine.

Posebno ističu da su rezultati ostvareni u periodu kada SDP učestvuje u vlasti, uz provođenje reformi i suočavanje s procesima koji, prema njihovim navodima, nisu završeni tokom mandata prethodnih vlada.

U saopćenju Predsjedništva navodi se da SDP BiH u novi politički period ulazi kao treća najjača politička snaga na državnom nivou, odnosno druga po snazi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

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Na vanrednom kongresu i o budućem djelovanju stranke

Osim analize izbornih rezultata, na predstojećem kongresu trebalo bi biti riječi o budućim političkim prioritetima i organizacionom jačanju SDP-a BiH.

Kako je najavljeno, sjednica Glavnog odbora i vanredni kongres bit će prilika za utvrđivanje narednih koraka u provođenju izbornih rezultata, ali i za definiranje uloge stranke u budućim političkim procesima.

Iz SDP-a BiH poručuju da namjeravaju nastaviti učešće u provođenju reformskih procesa na državnom i federalnom nivou, uz dodatno jačanje stranačke organizacije.