Omer Kovčić izabran za mandatara nove Vlade Tuzlanskog kantona

Stranka demokratske akcije (SDA) Tuzlanskog kantona donijela je odluku da Omer Kovčić bude kandidat za mandatara nove Vlade Tuzlanskog kantona.

Ova odluka usvojena je jednoglasno na sjednici Izvršnog odbora kantonalne organizacije SDA, održanoj u prostorijama stranke.

Omer Kovčić rođen je 14. oktobra 1984. godine u Tuzli. Završio je Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli 2008. godine, dok je 2017. godine stekao zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva. Nakon završetka doktorskog studija radio je kao docent na Katedri za hidrogeologiju i hidrotehniku.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2008. godine u Javnom preduzeću „Spreča“ d.d. Tuzla, gdje je radio na projektovanju hidrotehničkih objekata. Tokom radnog angažmana obavljao je različite rukovodeće poslove, među kojima su funkcije izvršnog direktora za tehničke poslove i direktora preduzeća, koje upravlja branom i akumulacijom jezera Modrac.

Kovčić je član SDA, a na Općim izborima 2022. godine bio je kandidat ove stranke za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Njegov izbor za mandatara predstavlja početnu fazu formiranja nove Vlade Tuzlanskog kantona. U narednom periodu očekuju se razgovori i konsultacije s političkim subjektima radi postizanja dogovora o parlamentarnoj većini, nakon čega slijedi procedura imenovanja nove kantonalne vlade.

Izvor: Balans.co.ba