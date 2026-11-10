Amila Zonić sutra u Tuzli predstavlja treću knjigu „Kad sunce zalazi“

Nedžida Sprečaković
Amila Zonić sutra u Tuzli predstavlja treću knjigu „Kad sunce zalazi“
Amila Zonić sutra u Tuzli predstavlja treću knjigu „Kad sunce zalazi“

Tuzlanska novinarka i književnica Amila Zonić predstavit će sutra, 11. novembra, svoju treću knjigu pod nazivom „Kad sunce zalazi“. Promocija će biti održana u Domu književnosti, koji djeluje u okviru Centra za kulturu Tuzla, s početkom u 18 sati.

Riječ je o zbirci kratkih priča i pjesama u kojima autorica govori o prolaznosti vremena, ljubavi, životnim promjenama, gubicima i sjećanjima. Kroz simboliku godišnjih doba prikazuje različite faze ljudskog života i emocije koje ih prate.

O knjizi će govoriti književnik Nihad Niho Mešić River i profesorica bosanskog jezika i književnosti Lejla Idrizović, dok će program moderirati Maja Hodžić, portparolka Centra za kulturu Tuzla.

Muzički dio promocije upotpunit će mladi tuzlanski gitarista Faruk Osmanagić izvođenjem dvije kompozicije.

U svojoj recenziji novinarka i književnica Enisa Alibalić ističe da je prolaznost jedna od centralnih tema zbirke, a da podjela pjesama prema godišnjim dobima simbolizira životne cikluse čovjeka.

Amila Zonić autorica je tri književna djela

Amila Zonić rođena je 1969. godine u Tuzli, a diplomirala je žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Profesionalnu karijeru izgradila je kao novinarka i urednica Radio-televizije Tuzlanskog kantona.

Prije zbirke „Kad sunce zalazi“ objavila je zbirku kratkih priča „Bijela tačka“ i zbirku poezije „Tabija“. Bila je i autorica te urednica podkasta iz kulture „Sat poezije“.

Promocija će biti održana u Domu književnosti na adresi Soni trg 6 u Tuzli, a ulaz je slobodan za sve posjetioce.

pročitajte i ovo

Vijesti

Danas u BKC-u Tuzla promocija knjige „Ožiljci bez rana“

Kultura

Promocija u BKC-u Tuzla: „Put u život“ Lava Tolstoja prvi put...

Vijesti

U BKC-u Tuzla promocija romana „SONJA – hronologija jednog nestajanja“

Kultura

Promocija romana „Voz za Moskvu“ Belme Sakić večeras u Lukavcu

Tuzla i TK

U Tuzli promocija knjige “Zvornik 1992–1995: Genocid na kapiji Bosne”

Tuzla i TK

U Tuzli danas promocija knjige o vjerskim službenicima Vakufskog povjerenstva

Vijesti

Turska stala u 9:05: Zašto Atatürka poštuju i 88 godina nakon smrti?

Vijesti

Nedim Muzaferović osvojio srebro u Zagrebu, Raščić šesti

BiH

Oružane snage BiH održale memorijalni turnir u čast Nedeljka Radića i Armina Salkića

Vijesti

Ansambl Iskre u subotu u BKC-u: Ulaz na koncert besplatan

Vijesti

Dani evropskog naslijeđa 2026 u TK: Osam događaja posvećeno Behram-begu

Učitati više