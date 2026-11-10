Tuzlanska novinarka i književnica Amila Zonić predstavit će sutra, 11. novembra, svoju treću knjigu pod nazivom „Kad sunce zalazi“. Promocija će biti održana u Domu književnosti, koji djeluje u okviru Centra za kulturu Tuzla, s početkom u 18 sati.

Riječ je o zbirci kratkih priča i pjesama u kojima autorica govori o prolaznosti vremena, ljubavi, životnim promjenama, gubicima i sjećanjima. Kroz simboliku godišnjih doba prikazuje različite faze ljudskog života i emocije koje ih prate.

O knjizi će govoriti književnik Nihad Niho Mešić River i profesorica bosanskog jezika i književnosti Lejla Idrizović, dok će program moderirati Maja Hodžić, portparolka Centra za kulturu Tuzla.

Muzički dio promocije upotpunit će mladi tuzlanski gitarista Faruk Osmanagić izvođenjem dvije kompozicije.

U svojoj recenziji novinarka i književnica Enisa Alibalić ističe da je prolaznost jedna od centralnih tema zbirke, a da podjela pjesama prema godišnjim dobima simbolizira životne cikluse čovjeka.

Amila Zonić autorica je tri književna djela

Amila Zonić rođena je 1969. godine u Tuzli, a diplomirala je žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Profesionalnu karijeru izgradila je kao novinarka i urednica Radio-televizije Tuzlanskog kantona.

Prije zbirke „Kad sunce zalazi“ objavila je zbirku kratkih priča „Bijela tačka“ i zbirku poezije „Tabija“. Bila je i autorica te urednica podkasta iz kulture „Sat poezije“.

Promocija će biti održana u Domu književnosti na adresi Soni trg 6 u Tuzli, a ulaz je slobodan za sve posjetioce.