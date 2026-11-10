Ansambl Iskre održat će u subotu, 14. novembra, tradicionalni godišnji koncert u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli. Koncert pod nazivom „Malo nam za sreću treba“ počinje u 19 sati, a ulaz za sve posjetioce je besplatan.

Ovogodišnji program donosi spoj različitih muzičkih žanrova, od umjetničkih kompozicija i tradicionalnih pjesama do savremenih zabavnih i narodnih melodija. Članice ansambla pripremaju večer posvećenu muzici i druženju s tuzlanskom publikom.

Ansambl Iskre nastupa uz poznate muzičke goste

Pored članica ansambla, na koncertu će nastupiti Dženan Rekić Džengiz i Tuzlanski tamburaški sastav „Komšije“, koji će svojim izvedbama upotpuniti muzički program.

Koncert će biti održan pod dirigentskom palicom profesora Jasmina Brašnjića, dok će kroz program publiku voditi Barbara Pavlijašević.

Ansambl Iskre tradicionalnim godišnjim koncertima predstavlja svoj rad i repertoar, a ovogodišnji nastup prilika je da publika uživa u različitim muzičkim stilovima i nastupima gostujućih izvođača.

Pokrovitelji događaja su Grad Tuzla i Turistička zajednica grada Tuzle, dok je Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona jedan od suorganizatora koncerta.