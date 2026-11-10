Dječiji dodatak za oktobar u Federaciji Bosne i Hercegovine obuhvata 96.335 djece, a za isplatu je osigurano ukupno 20.049.341 KM. Nalozi za isplatu već su upućeni Federalnom ministarstvu finansija, a novac bi korisnicima mogao biti isplaćen do kraja ove sedmice.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike saopćeno je da je procedura upućivanja naloga završena te da će Ministarstvo finansija nastojati realizovati isplate u petak, 13. novembra.

Kada će biti isplaćen dječiji dodatak za oktobar?

Prema trenutnim informacijama, petak je planirani termin isplate, ali još nije zvanično potvrđeno da će novac tog dana biti na računima svih korisnika.

Za oktobarski dječiji dodatak izdvojeno je više od 20 miliona KM, čime je obuhvaćeno ukupno 96.335 djece u Federaciji BiH.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike pozvali su građane da prate njihovu zvaničnu stranicu na kojoj će biti objavljene naredne informacije o isplatama.