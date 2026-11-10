Crveni križ/krst grada Tuzla tokom novembra organizuje tri aktivnosti posvećene dobrovoljnom darivanju krvi, jačanju saradnje među institucijama i unapređenju spremnosti za djelovanje u prirodnim i drugim nesrećama. Program obuhvata edukaciju animatora dobrovoljnog darivanja krvi i dva okrugla stola, a sve aktivnosti bit će realizovane uz podršku Službe civilne zaštite Grada Tuzla.

Crveni križ/krst grada Tuzla organizuje edukaciju animatora

Prva aktivnost planirana je za četvrtak, 12. novembra, kada će u prostorijama Crvenog križa/krsta grada Tuzla, s početkom u 10 sati, biti održana edukacija animatora dobrovoljnog darivanja krvi.

Cilj edukacije je osposobiti osobe koje će aktivno učestvovati u promociji dobrovoljnog darivanja krvi, motivisanju novih davalaca i podizanju svijesti o značaju humanosti i solidarnosti.

U ponedjeljak, 16. novembra, u restoranu MB, na adresi VI bosanske brigade 71, bit će održan okrugli sto pod nazivom „Dobrovoljni davaoci krvi kao dio sistema pripreme za prirodne i druge nesreće“. Početak je zakazan za 13 sati.

Učesnici će razgovarati o značaju dobrovoljnih davalaca krvi u svakodnevnom funkcionisanju zdravstvenog sistema, ali i njihovoj ulozi u osiguravanju dovoljnih zaliha krvi tokom kriznih situacija.

Jačanje saradnje u slučaju prirodnih i drugih nesreća

Posljednja planirana aktivnost bit će održana 27. i 28. novembra u Hotelu Grand u Tuzli, s početkom u 11 sati. Riječ je o okruglom stolu pod nazivom „Uloga Crvenog križa/krsta u vrijeme prirodnih i drugih nesreća“.

Događaj će okupiti predstavnike institucija, organizacija i drugih relevantnih aktera koji će razmijeniti iskustva, predstaviti raspoložive kapacitete i razgovarati o mogućnostima unapređenja saradnje i koordinacije prilikom odgovora na krizne situacije.

Crveni križ/krst grada Tuzla najavljene aktivnosti realizuje uz podršku Službe civilne zaštite Grada Tuzla, s ciljem jačanja zajedničkog djelovanja i unapređenja sigurnosti lokalne zajednice.

Organizatori su pozvali i predstavnike medija da prisustvuju događajima i svojim izvještavanjem doprinesu informisanju javnosti o značaju dobrovoljnog darivanja krvi i pripremljenosti za prirodne i druge nesreće.