Međunarodni dan računovođa na FINRA-i: Učenici se takmičili, najboljima uručene nagrade

Međunarodni dan računovođa obilježen je danas na Univerzitetu FINRA Tuzla radionicama za učenike i profesore srednjih škola, takmičenjem iz knjigovodstva i testiranjem za stipendije. Najuspješnijim učesnicima dodijeljena su priznanja i nagrade, a organizatori su ovom prilikom ukazali na značaj računovodstvene profesije za privredu i društvo.

Univerzitet FINRA Tuzla i edukativno-konsultantska kuća FINconsult tradicionalno obilježavaju 10. novembar, datum posvećen računovođama i njihovom doprinosu ekonomskom razvoju, transparentnom finansijskom izvještavanju i odgovornom poslovanju.

Međunarodni dan računovođa: Znanje učenika i značaj profesije

Prisutnima se na otvaranju obratio prof. dr. Ismet Kalić, predsjednik Uprave Univerziteta FINRA, ističući da računovođe imaju važnu ulogu u radu privatnih i javnih kompanija, institucija i organizacija.

Kalić je naglasio i značaj obrazovanja stručnjaka koji mogu odgovoriti zahtjevima tržišta rada. Na studijski program Finansije i računovodstvo do sada je upisano 11 generacija studenata, a nastavni plan usklađen je s programima za sticanje profesionalnih zvanja certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora u Bosni i Hercegovini.

Prema podacima Univerziteta FINRA, na ovom studijskom programu diplomiralo je 285 studenata i svi su zaposleni.

O značaju računovodstva govorio je i prof. dr. Edin Glogić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta FINRA Tuzla. Istakao je da računovođe i revizori svojim znanjem i stručnim kompetencijama doprinose zakonitom, uspješnom i transparentnom poslovanju profitnih i neprofitnih organizacija.

FINRA: Diplomirala 324 studenta, svi zaposleni

Univerzitet FINRA Tuzla do sada je potpisao sporazume o poslovnoj saradnji s više od 450 preduzeća, organizacija, institucija i ustanova, čime studentima nastoji osigurati mogućnosti za stručnu praksu, stipendiranje i zaposlenje.

Iz ove visokoškolske ustanove navode da su do sada ukupno diplomirala 324 studenta te da su svi zaposleni, dok su pojedini pokrenuli vlastite biznise.

Značajan doprinos obrazovanju kadrova daje i FINconsult, osnivač Univerziteta FINRA. Prema podacima ove edukativno-konsultantske kuće, više od 3.100 polaznika steklo je profesionalne certifikate iz oblasti računovodstva i revizije, dok je više od 3.200 osoba završilo edukaciju za vođenje poslovnih knjiga.

Studentima FINRA-e omogućen je i pristup seminarima kontinuirane profesionalne edukacije, kao i elektronskom izdanju međunarodno indeksiranog naučno-stručnog časopisa „Poslovni konsultant“.

Zašto se 10. novembar obilježava kao dan računovođa?

Međunarodni dan računovođa povezuje se s 10. novembrom 1494. godine, kada je u Veneciji objavljena knjiga italijanskog matematičara i franjevca Luce Paciolija „Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità“.

U ovom djelu Pacioli je opisao principe dvojnog knjigovodstva, koji predstavljaju temelj savremenog računovodstva. Iako se takav način evidentiranja poslovnih promjena koristio i ranije, njegov sistematičan opis donio mu je naziv oca modernog računovodstva.