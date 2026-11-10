Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine suočila se s novim problemom uoči završnih utakmica Lige nacija. Dennis Hadžikadunić zbog povrede neće biti na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu za susrete protiv Švedske i Rumunije.

Kako saznaje Reprezentacija.ba, defanzivac splitskog Hajduka povrijedio je list tokom posljednje prvenstvene utakmice protiv Osijeka. Iako povreda nije ozbiljnije prirode, Hadžikadunić neće biti spreman za predstojeće reprezentativne obaveze.

Njegov izostanak predstavlja dodatni problem za stručni štab, posebno jer zbog suspenzije u utakmici protiv Švedske neće nastupiti ni Tarik Muharemović.

Hadžikadunić bio kandidat za početnu postavu

Barbarez je upravo na Hadžikadunića računao kao na jednu od mogućih zamjena za suspendovanog Muharemovića. Njegova povreda sada primorava selektora da potraži drugačije rješenje u posljednjoj liniji.

Na raspolaganju su mu Sead Kolašinac, Nihad Mujakić, Arjan Malić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić i Zinedin Smajlović, koji mogu pokriti pozicije centralnih defanzivaca.

Prema informacijama Reprezentacija.ba, dodatnih poziva za reprezentaciju neće biti, pa će Barbarez odbranu morati sastaviti od trenutno raspoloživih fudbalera.

Hadžikadunić je u posljednje vrijeme pružao dobre partije za Hajduk, a kvalitet je pokazao i u dresu reprezentacije BiH, između ostalog tokom zahtjevnog gostovanja Austriji u Beču.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu, 14. novembra, gostuje Švedskoj u Stockholmu, dok će u utorak, 17. novembra, na stadionu Bilino polje u Zenici dočekati Rumuniju.