Zmajevi večeras bez Alajbegovića, Barbarez vratio trojicu igrača

Zmajevi će večerašnji duel protiv Poljske igrati bez Kerima Alajbegovića i Luke Đurića, dok je selektor Sergej Barbarez u kadar vratio Benjamina Tahirovića, Ajdina Hasića i Sameda Baždara.

UEFA je jutros objavila konačan spisak od 23 igrača koje je stručni štab Bosne i Hercegovine prijavio za susret u Zenici.

U odnosu na prethodnu utakmicu protiv Švedske, Barbarez je napravio nekoliko promjena, pa su se među prijavljene igrače vratili Tahirović, Hasić i Baždar.

Na spisku nema ni Edina Džeke, koji se nakon utakmice protiv Švedske oprostio od reprezentacije.

Barbarez na Poljsku sa 23 igrača

Na golu će konkurisati Martin Zlomislić, Salko Hamzić i Mladen Jurkas.

U odbrani su Sead Kolašinac, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović i Arjan Malić.

Vezni red čine Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Nail Omerović, Amar Memić, Ajdin Hasić i Esmir Bajraktarević.

U napadu će Barbarez imati Ermedina Demirovića, Jovu Lukića, Harisa Tabakovića i Sameda Baždara.

Bosna i Hercegovina i Poljska igraju večeras od 20:45 sati na stadionu Bilino polje u Zenici.