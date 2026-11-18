Tarik Muharemović nekada je sa šalom oko vrata i kapicom na glavi, ispred kućnog televizora, bodrio Zmajeve i navijao da obraduju Bosance i Hercegovce širom svijeta. Godinama kasnije, taj isti dječak izrastao je u fudbalera koji je sinoć, sa samo 23 godine, ponio kapitensku traku reprezentacije Bosne i Hercegovine u pobjedi protiv Rumunije rezultatom 2:1.

Fotografija simpatičnog dječaka u plavom šalu danas priča jednu mnogo veću priču. Priču o snovima, odricanju, radu i vjeri da se ono što nekada izgleda daleko ipak može ostvariti. Nekada je svoje fudbalske uzore gledao na televiziji, a sinoć je upravo on bio taj kojeg su hiljade dječaka gledale i bodrile s tribina i iz svojih domova.

Dječak koji je nekada navijao za svoju reprezentaciju danas je jedan od njenih najvažnijih igrača, a ime Tarika Muharemovića navijači Zmajeva tek će s ponosom izgovarati u godinama koje dolaze.

Tarik Muharemović izrasta u bedem odbrane Bosne i Hercegovine

O njegovom kvalitetu govore i brojke. U dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine do sada je upisao 22 nastupa i postigao dva pogotka, a protiv Rumunije odigrao je svih 90 minuta. Povjerenje koje mu je selektor Sergej Barbarez ukazao dodijelivši mu kapitensku traku govori koliko se cijeni njegova uloga u ovoj generaciji Zmajeva.

Ništa manje impresivan nije ni njegov klupski put. U engleskom Leeds Unitedu postao je važna karika odbrane, a ove sezone nastupio je u svih deset premijerligaških utakmica, odigravši 900 minuta uz dvije asistencije. Njegove partije pokazuju da se može ravnopravno nositi s izazovima jednog od najzahtjevnijih fudbalskih prvenstava na svijetu.

Ipak, Tarik Muharemović nije samo statistika. Ono što posebno raduje jeste sigurnost kojom igra, zrelost koju pokazuje u tako mladim godinama i način na koji preuzima odgovornost na terenu. Pred njim su godine u kojima bi mogao postati pravi bedem odbrane Bosne i Hercegovine, ali i jedan od velikih vođa generacije koja tek treba ispisati svoje najljepše fudbalske stranice.

A sve to jednoj fotografiji iz djetinjstva daje sasvim novo značenje. Nekada dječak s kapicom i šalom, danas kapiten Bosne i Hercegovine.

Tarik Muharemović, ime koje vrijedi zapamtiti.