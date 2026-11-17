BiH protiv Rumunije večeras od 20:45 sati na stadionu Bilino polje u Zenici igra posljednju utakmicu grupne faze UEFA Lige nacija. Izabranici selektora Sergeja Barbareza već su osigurali drugo mjesto u grupi B4 i plasman u baraž za ulazak u elitnu A diviziju, ali pred domaćim navijačima žele ostvariti još jednu pobjedu.

Zmajevi u večerašnji susret ulaze nakon subotnjeg poraza od Švedske rezultatom 3:2. Iako su na poluvremenu gubili sa 3:0, reprezentativci Bosne i Hercegovine u nastavku su pokazali znatno bolju igru, a golovima Armina Gigovića i Seada Kolašinca uspjeli su smanjiti zaostatak i zaprijetiti domaćinu.

Bio je to prvi poraz bh. reprezentacije u ovogodišnjem izdanju Lige nacija, nakon dvije pobjede i dva remija. Bosna i Hercegovina trenutno ima osam bodova, dok je vodeća Švedska sa 13 već osigurala prvo mjesto.

BiH protiv Rumunije bez Tabakovića, Muharemović se vraća

Selektor Sergej Barbarez večeras neće moći računati na napadača Harisa Tabakovića, koji je zadobio povredu meniskusa i očekuje ga operacija.

S druge strane, u konkurenciju za sastav vraća se defanzivac Tarik Muharemović, koji je prethodnu utakmicu propustio zbog suspenzije. Napadač Jovo Lukić, koji je imao problema s leđima tokom gostovanja u Švedskoj, ponovo trenira i spreman je za nastup.

Barbarez je uoči utakmice poručio da njegova ekipa, uprkos osiguranom drugom mjestu, nema namjeru olako pristupiti posljednjem susretu. Cilj je nastaviti s dobrim igrama i takmičenje završiti pobjedom.

Rumunija u Zenicu dolazi nakon prve pobjede u grupi. Rumuni su u prethodnom kolu savladali Poljsku rezultatom 2:1 i tako zadržali mogućnost da izbjegnu posljednju poziciju.

Za razliku od Zmajeva, gostima su večerašnji bodovi izuzetno važni jer se bore za opstanak u B diviziji. Za osvajanje trećeg mjesta potrebna im je pobjeda protiv Bosne i Hercegovine, uz uslov da Poljska ne pobijedi Švedsku.

Bh. reprezentacija ima razloga za optimizam i zbog prethodnih međusobnih susreta. Zmajevi su slavili u posljednja tri duela protiv Rumunije, uključujući septembarsku pobjedu rezultatom 4:2 u Bukureštu.

Utakmica BiH protiv Rumunije počinje večeras u 20:45 sati, a direktan televizijski prijenos osiguran je na BHT1 i MY TV-u.

Glavni sudija susreta bit će Španac José María Sánchez Martínez, dok će mu asistirati Raúl Cabañero i Iñigo Prieto.