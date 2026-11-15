Osmorici Zmajeva prijeti suspenzija za prvi meč baraža, u riziku i Barbarez

Osam reprezentativaca Bosne i Hercegovine nalazi se pod rizikom od suspenzije za prvu utakmicu baraža za plasman u Ligu A Lige nacija, a ista opasnost prijeti i selektoru Sergeju Barbarezu.

Uoči posljednje utakmice grupne faze protiv Rumunije, žuti karton dijeli od suspenzije osam fudbalera: Kerim Alajbegović, Sead Kolašinac, Amar Memić, Zinedin Smajlović, Ivan Šunjić, Ermin Mahmić, Ermedin Demirović i Armin Gigović.

Svi oni imaju po jednu javnu opomenu, pa bi novi žuti karton u susretu protiv Rumunije značio propuštanje prve utakmice baraža, koju će Zmajevi igrati na domaćem terenu.

U istoj situaciji nalazi se i selektor Sergej Barbarez, koji je javno opomenut na gostovanju protiv Poljske u Varšavi. Nova opomena značila bi da ni on neće moći voditi reprezentaciju u prvom susretu baraža.

Tarik Muharemović, koji je ranije odradio suspenziju, ponovo je na raspolaganju selektoru.

Baraž se igra u martu 2027. godine

Reprezentacija BiH već je osigurala drugo mjesto u grupi i plasman u baraž za Ligu A. Prema pravilima UEFA-e, drugoplasirane selekcije iz Lige B u baražu će igrati protiv dvije najslabije trećeplasirane ili dvije najbolje četvrtoplasirane reprezentacije iz Lige A.

Dvomeč je planiran od 25. do 30. marta 2027. godine. Prva utakmica igrat će se na domaćem terenu Zmajeva, dok je revanš na rasporedu kod reprezentacije iz više lige.

Pobjednik dvomeča naredno izdanje Lige nacija igrat će u Ligi A, dok će poražena selekcija ostati u Ligi B.