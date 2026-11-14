Barbarez odabrao početnih 11 za Švedsku: Radeljić mijenja suspendovanog Muharemovića

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je početni sastav za večerašnju utakmicu protiv Švedske u petom kolu Lige nacija. Susret na Strawberry Areni u Solni počinje u 20:45 sati.

Najveće iznenađenje u sastavu je izbor Stjepana Radeljića, koji će na poziciji stopera zamijeniti suspendovanog Tarika Muharemovića. Iako se očekivalo da bi njegovo mjesto mogao zauzeti Zinedin Smajlović, Barbarez se odlučio za drugačije rješenje.

Početni sastav Bosne i Hercegovine čine: Zlomislić, Dedić, Radeljić, Katić, Kolašinac, Bašić, Gigović, Alajbegović, Bajraktarević, Demirović i Tabaković.

Na klupi za rezervne igrače nalaze se Jurkas, Hamzić, Mujakić, Malić, Smajlović, Tahirović, Baždar, Šunjić, Memić, Mahmić, Burnić i Deket.

Osim Muharemovića, Barbarez večeras ne može računati ni na Dennisa Hadžikadunića, koji je povrijeđen, dok Jovo Lukić nije prijavljen za utakmicu.

Utakmica protiv Švedske izuzetno je važna za Zmajeve, koji nakon četiri odigrana kola imaju osam bodova i zauzimaju drugo mjesto u grupi. Švedska je vodeća s dva boda više, a pobjeda bi reprezentaciji BiH donijela preuzimanje prvog mjesta uoči posljednjeg kola.

Početni sastav Švedske čine: Johansson, Svensson, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Elanga, Larsson, Ayari, Nanasi, Gyokeres i Isak.