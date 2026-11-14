Barbarez odabrao početnih 11 za Švedsku: Radeljić mijenja suspendovanog Muharemovića

RTV SLON
Zmajevi pred početkom Lige nacija: Prvo Poljska, pa Rumunija
Zmajevi pred početkom Lige nacija: Prvo Poljska, pa Rumunija/ Foto: FS BIH

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je početni sastav za večerašnju utakmicu protiv Švedske u petom kolu Lige nacija. Susret na Strawberry Areni u Solni počinje u 20:45 sati.

Najveće iznenađenje u sastavu je izbor Stjepana Radeljića, koji će na poziciji stopera zamijeniti suspendovanog Tarika Muharemovića. Iako se očekivalo da bi njegovo mjesto mogao zauzeti Zinedin Smajlović, Barbarez se odlučio za drugačije rješenje.

Početni sastav Bosne i Hercegovine čine: Zlomislić, Dedić, Radeljić, Katić, Kolašinac, Bašić, Gigović, Alajbegović, Bajraktarević, Demirović i Tabaković.

Na klupi za rezervne igrače nalaze se Jurkas, Hamzić, Mujakić, Malić, Smajlović, Tahirović, Baždar, Šunjić, Memić, Mahmić, Burnić i Deket.

Osim Muharemovića, Barbarez večeras ne može računati ni na Dennisa Hadžikadunića, koji je povrijeđen, dok Jovo Lukić nije prijavljen za utakmicu.

Utakmica protiv Švedske izuzetno je važna za Zmajeve, koji nakon četiri odigrana kola imaju osam bodova i zauzimaju drugo mjesto u grupi. Švedska je vodeća s dva boda više, a pobjeda bi reprezentaciji BiH donijela preuzimanje prvog mjesta uoči posljednjeg kola.

Početni sastav Švedske čine: Johansson, Svensson, Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson, Elanga, Larsson, Ayari, Nanasi, Gyokeres i Isak.

pročitajte i ovo

Vijesti

Edin Džeko posjetio Zmajeve u Švedskoj i pružio im podršku pred...

Vijesti

Novi gol Harisa Tabakovića u uzbudljivoj pobjedi Salzburga

Vijesti

Tarik Muharemović igrač utakmice protiv Tottenhama: Ovo je tek početak

Vijesti

Amar Memić briljira u Češkoj: Tri asistencije za samo devet minuta

Vijesti

Tarik Muharemović oduševio reakcijom nakon greške golmana Leedsa

Vijesti

Demirović briljirao u jubilarnom nastupu: Dva gola za veliku pobjedu Stuttgarta

Vijesti

Više od 30.000 navijača BiH u korteu kroz Stockholm: BH Fanaticosi predvode spektakularnu kolonu

BiH

FMUP najavio dodatne obuke policajaca za postupanje u slučajevima nasilja u porodici

Politika

Behija Kulović izabrana za v.d. predsjednicu Naše stranke, poznat datum redovnog kongresa

Vijesti

Sloboda sutra gostuje u Čapljini: Crveno-crni žele nastaviti pobjednički niz

BiH

Elektroprivreda BiH planira kreditno zaduženje od 50 miliona KM i smanjuje investicije za 54 posto

Učitati više