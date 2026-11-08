Novi gol Harisa Tabakovića u uzbudljivoj pobjedi Salzburga

Haris Tabaković nastavio je golgetersku seriju u austrijskom prvenstvu, postigavši atraktivan pogodak u pobjedi Salzburga nad Sturm Grazom rezultatom 4:3, u susretu 12. kola Bundeslige.

Bh. reprezentativac zatresao je mrežu već u petoj minuti utakmice. Nakon asistencije Bartosza Mazureka, Tabaković je loptu efektno poslao u mrežu petom i donio prednost gostujućoj ekipi.

Sturm Graz je potom preokrenuo rezultat, ali se Salzburg uspio vratiti u utakmicu. Pobjedu gostima osigurao je Jesper Lindström pogotkom u 74. minuti.

Utakmica je imala i dodatnu bh. dimenziju. Arjan Malić upisao je asistenciju za treći pogodak Sturma, dok je Damir Redžić postigao treći gol Salzburga.

Tabakoviću je ovo bio osmi pogodak u 11 prvenstvenih nastupa ove sezone. Salzburg je tako osvojio tri važna boda, a bh. napadač nastavio potvrđivati odličnu formu u austrijskom prvenstvu.