U BiH stiže promjena vremena: Naredne dvije sedmice temperature iznad prosjeka

U Bosni i Hercegovini tokom naredne dvije sedmice očekuju se temperature zraka iznad višegodišnjeg prosjeka, ali i promjena vremenskih prilika sredinom novembra. Nakon nekoliko dana stabilnog vremena, slijedi period s više padavina i izraženijim južnim vjetrom.

Do 10. novembra prognozira se stabilno i suho vrijeme, uz duže sunčane intervale i veće razlike između jutarnjih i dnevnih temperatura. Promjena se očekuje od 11. novembra, kada će doći do jačanja vjetra južnog smjera i učestalijih padavina, posebno u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Nestabilne vremenske prilike mogle bi potrajati do 20. novembra.

Do 11. novembra jutra i noći bit će relativno svježi. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 1 do 6 stepeni, dok se u Hercegovini očekuju vrijednosti do 10 stepeni. Dnevne temperature u Bosni iznosit će od 6 do 11, a u Hercegovini do 18 stepeni.

Od 12. novembra prognozira se blagi porast temperatura. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se od 5 do 10, a u Hercegovini od 8 do 13 stepeni. Tokom dana u Bosni se očekuje između 10 i 14 stepeni, dok bi u Hercegovini temperatura mogla doseći 20 stepeni.

Iako će u pojedinim dijelovima zemlje biti više padavina, temperature će uglavnom ostati iznad uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine.