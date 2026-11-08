Ženska košarkaška reprezentacija BiH danas počinje pripreme za pretkvalifikacije za EuroBasket

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će se okupiti u Sarajevu, gdje će početi pripreme za predstojeće utakmice pretkvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2029. godine.

Prvi izazov bh. košarkašice očekuje već u srijedu, 11. novembra, kada će u Hrasnici od 17 sati ugostiti selekciju Kipra.

Nakon toga reprezentacija putuje u Norvešku, gdje će 17. novembra u Bergenu odmjeriti snage s domaćom selekcijom.

Selektor Emir Halimić ranije je objavio spisak od 15 igračica na koje računa za ovo okupljanje. Reprezentacija je u prethodnom periodu prošla kroz proces potpunog podmlađivanja, a pred novim sastavom su dva važna susreta u borbi za što bolji rezultat u pretkvalifikacijama.