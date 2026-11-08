Ženska košarkaška reprezentacija BiH danas počinje pripreme za pretkvalifikacije za EuroBasket

RTV SLON
Foto: KSBiH

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će se okupiti u Sarajevu, gdje će početi pripreme za predstojeće utakmice pretkvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2029. godine.

Prvi izazov bh. košarkašice očekuje već u srijedu, 11. novembra, kada će u Hrasnici od 17 sati ugostiti selekciju Kipra.

Nakon toga reprezentacija putuje u Norvešku, gdje će 17. novembra u Bergenu odmjeriti snage s domaćom selekcijom.

Selektor Emir Halimić ranije je objavio spisak od 15 igračica na koje računa za ovo okupljanje. Reprezentacija je u prethodnom periodu prošla kroz proces potpunog podmlađivanja, a pred novim sastavom su dva važna susreta u borbi za što bolji rezultat u pretkvalifikacijama.

pročitajte i ovo

Newsletter

Košarkašice BiH počinju pripreme: Poznato kada igraju protiv Kipra

Sport

Košarkašice BiH pobjedom nad Luksemburgom završile kvalifikacije za EuroBasket 2027

Vijesti

Zmajice večeras protiv Luksemburga za kraj kvalifikacija

Sport

Ženska košarkaška reprezentacija BiH poražena od Irske

BiH

Zmajice poražene u Zetri nakon velike borbe

BiH

Kvalifikacije za Eurobasket: Košarkašice BiH večeras protiv Izraela

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Građani BiH sve više kupuju nekretnine u Hrvatskoj: Za deset godina osam puta više kupovina

Magazin

Njegov pradjed gradio je prugu Brčko–Banovići, a Daris danas izrađuje vozove u svom stanu

BiH

U BiH uvezeno skoro 78.000 automobila, najskuplji Ferrari koštao 668.000 KM

Vijesti

Čaj od đumbira može pomoći kod stomačnih tegoba: Evo kako ga pravilno pripremiti

Učitati više