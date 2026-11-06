Košarkašice BiH počinju pripreme: Poznato kada igraju protiv Kipra

Košarkašice BiH u nedjelju, 8. novembra, okupit će se u Sarajevu i započeti pripreme za pretkvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2029. godine. Izabranice selektora Emira Halimića prvi trening obavit će u popodnevnim satima, a već naredne sedmice očekuje ih prvi susret u novom takmičarskom ciklusu.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u novembarskom ciklusu odigrat će dvije utakmice, protiv Kipra i Norveške. Selektor Halimić za ove susrete pozvao je 15 košarkašica koje nastupaju u domaćim i inostranim klubovima.

Na spisku su Dragana Domuzin (Ostrava), Kamiah Smalls (Galatasaray), Ajla Hidić (Čelik), Anđela Šipka (Jumper), Marija Damjanović (Mladi Krajišnik), Kanita Kozić (Play Off Sarajevo), Ena Šehović (Jumper) i Sara Herceg (Zadar).

Pozvane su i Jana Guska (Celje), Sajra Muminović (Čelik), Sara Heljić-Čamdžić (Jumper), Lamija Talić (Zenica), Anđela Gligić (Partizani Tirana), Marija Kešeljević (Orlovi) i Jovana Milaković (Leotar).

Košarkašice BiH protiv Kipra igraju u Hrasnici

Prvu utakmicu pretkvalifikacija reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrat će u srijedu, 11. novembra, protiv selekcije Kipra. Susret je zakazan za 17 sati u sportskoj dvorani u Hrasnici.

Iz Košarkaškog saveza BiH potvrđeno je da će ulaz na utakmicu biti besplatan, dok je direktan televizijski prijenos osiguran na BHT1.

Nakon domaćeg susreta košarkašice BiH očekuje gostovanje u Norveškoj. Utakmica protiv norveške reprezentacije na rasporedu je 17. novembra u Bergenu, u okviru nastavka pretkvalifikacija za Eurobasket 2029.