Prekidi vodosnabdijevanja u Tuzli mogući su danas u naselju Lipnica i dijelu naselja Krojčica zbog sanacije kvarova na vodovodnoj mreži, saopćeno je iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Prema jutrošnjem izvještaju, radovi na otklanjanju kvara u dijelu naselja Krojčica prijavljeni su u 9:10 sati, dok je sanacija kvara u Lipnici evidentirana u 9:20 sati. U oba naselja moguća je kratkotrajna obustava isporuke vode.

Iz Vodovoda i kanalizacije Tuzla navode da je vodosnabdijevanje na ostalim područjima grada uredno i da nema planiranih obustava.