Mogući prekidi vodosnabdijevanja u dva tuzlanska naselja

Nedžida Sprečaković
Radovi na vodovodnoj mreži u Tuzli obuhvatit će 12 lokacija
Foto: Ilustracija

Prekidi vodosnabdijevanja u Tuzli mogući su danas u naselju Lipnica i dijelu naselja Krojčica zbog sanacije kvarova na vodovodnoj mreži, saopćeno je iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Prema jutrošnjem izvještaju, radovi na otklanjanju kvara u dijelu naselja Krojčica prijavljeni su u 9:10 sati, dok je sanacija kvara u Lipnici evidentirana u 9:20 sati. U oba naselja moguća je kratkotrajna obustava isporuke vode.

Iz Vodovoda i kanalizacije Tuzla navode da je vodosnabdijevanje na ostalim područjima grada uredno i da nema planiranih obustava.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je šest beba

Vijesti

Tuzla servis: Dva naselja bez vodosnabdijevanja

Vijesti

Tuzla servis – Jedno tuzlansko naselje bez vode

Vijesti

Tuzla servis: Rođeno je devet beba

Vijesti

Tuzla servis: Određeni dijelovi grada bez vode

Vijesti

Tuzla servis: Rođeno je sedam beba

Vijesti

Evropska komisija potvrdila: Biometrijski pasoši BiH usklađeni s evropskim standardima

DNEVNI KVIZ

DNEVNI KVIZ – Pet pitanja za provjeru općeg znanja

Sport

Sergej Barbarez predstavio autobiografiju u Dortmundu

Vijesti

Počinje formiranje novog Parlamenta BiH, poznato ko bi mogao voditi prvu sjednicu

BiH

Zašto je lokalno novinarstvo važno? U Sarajevu 20 stručnjaka iz sedam zemalja razgovaralo o budućnosti medija

Učitati više