Sergej Barbarez predstavio autobiografiju u Dortmundu

Sergej Barbarez, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, predstavio je sinoć svoju autobiografiju u Njemačkom fudbalskom muzeju u Dortmundu.

Promocija je okupila brojne posjetioce, a Barbarez je nakon događaja posebnu zahvalnost uputio Bosancima i Hercegovcima koji su došli podržati ga.

Selektor Zmajeva nije krio zadovoljstvo zbog prilike da svoju životnu priču predstavi na mjestu posvećenom historiji njemačkog fudbala. Nakon promocije oglasio se na društvenim mrežama i podijelio utiske s ovog događaja.

„Velika čast i privilegija moju knjigu predstaviti u Njemačkom fudbalskom muzeju u Dortmundu. Hvala svima na velikom odazivu, a pogotovo mojim Bosancima i Hercegovcima. Činite me najponosnijim selektorom na svijetu. Hvala od srca“, poručio je Barbarez putem Facebooka.

Sergej Barbarez u autobiografiji govori o Mostaru, ratu i fudbalskoj karijeri

Autobiografija pod nazivom „Kreisläufe“, s podnaslovom „Kako je jedan rat promijenio moj život“, donosi priču o Barbarezovom odrastanju u Mostaru, njegovim fudbalskim počecima i životnim okolnostima koje su ga odvele u Njemačku.

Poseban dio knjige posvećen je ratnim godinama, koje su značajno utjecale na njegov životni put. Rat u Bosni i Hercegovini zatekao ga je u Njemačkoj, gdje je nastavio graditi profesionalnu karijeru i kasnije postao jedno od prepoznatljivih imena Bundeslige.

Barbarez je tokom igračke karijere najveći trag ostavio u Hamburger SV-u, gdje je stekao status klupske legende. Njegov put od mostarskih fudbalskih terena do njemačke Bundeslige i klupe reprezentacije BiH centralna je tema autobiografije.

Na knjizi je sarađivao sa Sebastianom Wolffom, novinarom uglednog njemačkog sportskog magazina Kicker, koji prati njegovu karijeru i poznaje ga više od dvadeset godina.

Autobiografija Sergeja Barbareza objavljena je na njemačkom jeziku, a prodajna cijena kod izdavača iznosi 20 eura, odnosno približno 39 KM. Knjiga je dostupna i putem internetske prodaje.