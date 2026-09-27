Barbarez pred Rumuniju: Respekt prema Hagiju postoji, ali cilj je pobjeda

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se medijima uoči utakmice protiv Rumunije, koja se igra u ponedjeljak navečer u Bukureštu.

Barbarez je istakao da je atmosfera u reprezentaciji dobra te da su igrači nakon prethodne utakmice imali dovoljno vremena za odmor i pripremu. Konačnu odluku o sastavu donijet će pred sam susret, a selektor vjeruje da su svi spremni za novi izazov.

Govoreći o Rumuniji, Barbarez je naglasio da promjena na klupi može donijeti određene promjene u načinu igre, s obzirom na to da je Gheorghe Hagi preuzeo selekciju nakon Mircee Lucescua.

Posebnu pažnju, kako je rekao, privlači mentalitet rumunske ekipe. Rumunija je izgubila prethodni susret i pred svojim navijačima bit će pod dodatnim pritiskom, što reprezentacija BiH želi pokušati iskoristiti.

„Najvažnije je da igramo hrabro“, poručio je Barbarez.

Selektor BiH govorio je i o Hagiju, nekadašnjoj rumunskoj nogometnoj zvijezdi, prema kojem ima veliko poštovanje.

Barbarez je istakao da je Hagiju teško pronaći nekoga ko mu se tokom igračke karijere nije divio, te da je bio jedan od najboljih nogometaša svoje generacije. Ipak, bez obzira na respekt prema rumunskoj legendi, Barbarez poručuje da će njegov tim pokušati napraviti sve kako bi Hagi nakon utakmice bio nezadovoljan rezultatom.

Govoreći o očekivanjima od susreta, Barbarez je podsjetio na prethodne duele dvije reprezentacije, koje su obilježili velika borbenost i rezultatska neizvjesnost. BiH je u posljednja dva susreta protiv Rumunije slavila, a selektor očekuje još jedan zahtjevan meč.

Utakmica Rumunija – Bosna i Hercegovina igra se u ponedjeljak od 20:45 sati na Nacionalnom stadionu u Bukureštu. Pravdu će dijeliti portugalski sudija Luis Godinho.