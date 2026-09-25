Zmajevi spremni za Poljsku, Barbarez poručuje: Zajedništvo nam je najvažnije

Sinoć je na stadionu PGE Narodowy u Varšavi održana službena press konferencija reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice UEFA Lige nacija sa Poljskom.

Predstavnicima medija obratili su se selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Tarik Muharemović.

Selektor je između ostalog rekao:

„Ja vidim Poljake kao nas pred našu Ligu nacija i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Kad ne uspiješ prije da budeš na nekom turniru, uvijek imaš motivaciju da sljedeće utakmice budu dobre, da digneš atmosferu, da se dokažeš sa nekim novim momcima. Tako je i kod nas bilo, dobro smo to iskoristili, krenuli dobro u kvalifikacije, a tu je sad i Liga nacija koje nam daju neke nove opcije, da budemo u boljoj grupi izvlačenja za Evropsko prvenstvo“, kaže Sergej Barbarez i nastavlja:

„Dakle, nije samo da čovjek dođe i nešto proba. Imam stvarno ogroman respekt za sve reprezentacije, baš mi je drago da na tom nivou igramo. To su velike selekcije koje zaslužuju respekt, one su ispred nas, imale su i više uspjeha od nas. Mene zajedništvo interesuje, ne volim pojedinačno neke stvari isticati, ali kada vidim da kao ekipa funkcionišemo, onda je to za mene velika stvar i onda imamo šta da uradimo. Moramo dosta toga uraditi da bismo dobro prošli, nadam se da ćemo sutra to i uspjeti.“

Muharemović o sutrašnjem protivniku kaže:

„Sve smo vidjeli na analizama Poljske. Znamo kako i šta očekivati, kako igraju, kako se pomjeraju na terenu, pogotovo ta sredina koju sam spomenuo. Ali analizirali smo i sve ostalo, no to ostaje između nas jer to sutra treba da pokažemo.“

Nakon press konferencije počeo je i službeni trening našeg nacionalnog tima.