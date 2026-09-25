Kantonalno tužilaštvo TK prima sedam pripravnika-volontera

Pripravnici-volonteri traže se u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, koje je raspisalo javni oglas za prijem sedam diplomiranih pravnika na stručno osposobljavanje u trajanju od dvije godine.

Prijem se vrši bez zasnivanja radnog odnosa, a cilj je omogućiti kandidatima stručno osposobljavanje za samostalan rad u pravnoj struci i sticanje potrebnog radnog iskustva.

Sa izabranim kandidatima bit će zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju, dok će po završetku dvogodišnjeg perioda dobiti uvjerenje o obavljenom stručnom osposobljavanju.

Iako se radni odnos ne zasniva, izabrani pripravnici-volonteri imat će pravo na naknadu u visini od 35 posto plate stručnog saradnika u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, uz uplatu pripadajućih doprinosa u skladu s važećim propisima.

Kandidati moraju biti državljani Bosne i Hercegovine, imati najmanje 18 godina i opću zdravstvenu sposobnost.

Poseban uslov je završen pravni fakultet, odnosno visoka stručna sprema VII stepena ili završen prvi, drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja pravne struke, vrednovan s najmanje 240 ECTS bodova.

Sa kandidatima koji ispune opće i posebne uslove bit će obavljen intervju i provedeno bodovanje prema kriterijima utvrđenim za izbor i prijem diplomiranih pravnika na stručno osposobljavanje.

Uz prijavu je potrebno dostaviti diplomu o završenom fakultetu, kopiju lične karte ili potvrdu o prebivalištu, uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena, dokaz o dužini nezaposlenosti te, ukoliko je primjenjivo, dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji. Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijave se dostavljaju Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, Maršala Tita 137 u Tuzli, poštom ili lično u prijemnoj kancelariji, u zatvorenoj koverti s naznakom da se odnosi na javni oglas za prijem pripravnika-volontera.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na web stranici Kantonalnog tužilaštva TK.

Iz Tužilaštva su naglasili da po isteku perioda stručnog osposobljavanja ne postoji obaveza zasnivanja stalnog radnog odnosa s izabranim kandidatima.