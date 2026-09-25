Od naredne godine nova pravila za automobile u BiH: Evo šta čeka vozače

Vozače u Bosni i Hercegovini očekuje niz promjena, od trajne saobraćajne dozvole i ukidanja vlasničke dozvole, do strožijih pravila za obuku kandidata i zabrane uvoza putničkih automobila koji ne ispunjavaju najmanje Euro 6 standard.

Paket izmjena podzakonskih akata predstavio je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto, navodeći da je cilj reforme povećati sigurnost na cestama, smanjiti administraciju i više procesa prebaciti u digitalni oblik.

Forto je kazao da podaci o stradalima u saobraćaju pokazuju da postojeći sistem zahtijeva promjene.

„Sistem koji dozvoljava ovoliku smrtnost na cestama mora se reformirati tako da izmjenama spasimo bar jedan život, a dobrom primjenom izmjena možemo ih spasiti mnogo više“, rekao je Forto.

Jedna od značajnijih promjena odnosi se na obuku za B kategoriju. Minimalan broj časova praktične vožnje trebao bi biti povećan sa 35 na 40.

Obuka bi trebala uključivati i savremene tehnologije, električna i hibridna vozila, sisteme pomoći vozaču, navigaciju i planiranje putovanja.

Strožija pravila već su propisana i za nove instruktore vožnje. Program osposobljavanja za instruktora B kategorije traje ukupno 300 časova, od čega 220 teorijske i 80 praktične nastave.

Forto je najavio i drugačiji koncept vozačkih ispita.

„Kandidati više neće učiti kako da odgovore na pitanja koja otprilike znaju unaprijed, nego će u samom procesu morati reagirati na stvarne situacije“, kazao je.

Promjene su predviđene i kod registracije vozila. Vlasnička dozvola trebala bi biti ukinuta, dok bi se vlasništvo nad vozilom dokazivalo potvrdom nadležnog organa.

Sadašnju saobraćajnu dozvolu trebala bi zamijeniti trajna kartica, slična vozačkoj dozvoli. Nakon godišnje registracije podaci bi se ažurirali u sistemu, bez izdavanja novog dokumenta.

Planirane su i nove registracijske naljepnice. Plave bi koristili građani i privredni subjekti, dok bi crvene bile namijenjene vozilima budžetskih korisnika.

Naljepnice bi sadržavale RFID tehnologiju, za koju Forto tvrdi da neće biti korištena za praćenje građana, nego kao infrastruktura za buduće digitalne usluge.

„Umjesto nekadašnje naljepnice, koja je koštala pet KM i nije služila ničemu, sada ćemo imati naljepnicu po istoj cijeni uz sve nove mogućnosti u smislu transparentnosti, identifikacije i digitalne infrastrukture“, rekao je Forto.

Jedna od promjena koja bi mogla imati najveći utjecaj na tržište polovnih vozila jeste najavljeno pooštravanje kriterija za uvoz.

Od naredne godine u BiH se, prema najavi ministra, više ne bi mogli uvoziti putnički automobili koji ne zadovoljavaju najmanje Euro 6 standard.

Forto je naveo da prosječna starost voznog parka u BiH iznosi oko 17,5 godina te da novija vozila imaju savremenije sigurnosne sisteme.

„Ne želim da BiH bude groblje evropskih automobila, jer ako ovo ne unaprijedimo, razvit će se cijeli sistemi koji će svoja stara vozila, koja niko više ne želi, odlagati kod nas“, poručio je Forto.

Najavljene izmjene obuhvataju i digitalizaciju evidencija i vozačkih ispita, smanjenje dokumentacije koju građani trebaju donositi te strožije tehničke uslove za vozila koja koriste autoškole.