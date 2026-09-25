Autocesta Orašje – Tuzla sve bliže realizaciji: Izabran projektant prve dionice

Autocesta Orašje – Brčko – Tuzla napravila je novi korak ka realizaciji nakon što su JP Autoceste Federacije BiH izabrale kompaniju INTEGRA iz Mostara za izradu Idejnog i Glavnog projekta dionice od Orašja do Distrikta Brčko.

Riječ je o prvoj dionici buduće autoceste koja bi trebala povezati Tuzlanski kanton, Brčko i Posavinu s Hrvatskom i evropskom mrežom autocesta.

Prema odluci JP Autoceste FBiH od 21. septembra, vrijednost ponude kompanije INTEGRA iznosi 1.735.514 KM bez PDV-a, odnosno nešto više od 2,03 miliona KM sa PDV-om.

Na tender je pristiglo šest ponuda, a nakon pregleda dokumentacije prihvatljivim su ocijenjene ponude kompanija INTEGRA i DIVEL Sarajevo.

DIVEL je za posao ponudio oko 2,24 miliona KM bez PDV-a, dok je ponuda INTEGRE bila niža, zbog čega je toj mostarskoj kompaniji dodijeljen posao prema kriteriju najniže cijene.

Predmet ugovora je izrada Idejnog i Glavnog projekta dionice Orašje – Distrikt Brčko, duge približno 16 kilometara.

Prema ranije objavljenoj dokumentaciji, na toj dionici planirana je izgradnja 13 mostova, tri odmorišta, kao i petlje s naplatnim mjestom.

Trasa bi trebala dovesti autocestu od područja Orašja do granice s Brčko distriktom, nakon čega je planiran nastavak preko teritorije Distrikta prema Tuzli.

Cijela autocesta Orašje – Brčko – Tuzla trebala bi biti duga približno 61 kilometar i predstavlja jedan od najznačajnijih planiranih cestovnih pravaca na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine.

Poseban značaj projekt ima za Tuzlanski kanton, koji uprkos snažnoj industrijskoj i privrednoj aktivnosti još nema direktnu vezu s mrežom autocesta.

Izgradnjom ovog pravca Tuzla, Brčko i Posavina dobili bi kvalitetniju saobraćajnu vezu, dok bi se preko Orašja i mosta na Savi omogućilo povezivanje s hrvatskom mrežom autocesta i tržištem Evropske unije.

Ranije procjene pokazivale su da bi izgradnja kompletnog pravca mogla koštati oko 856,5 miliona KM bez PDV-a.

Ipak, riječ je o ranijim procjenama, a zbog rasta cijena građevinskog materijala i radova ukupna vrijednost investicije mogla bi biti znatno veća. Precizniji iznos bit će poznat nakon završetka projektovanja i pripreme svih dionica.

Izbor projektanta ne znači i početak izgradnje autoceste. Prije početka radova potrebno je završiti projektnu dokumentaciju, provesti dodatne procedure i osigurati potrebne uslove za realizaciju investicije.

U različitim fazama pripreme nalaze se i ostale dionice buduće autoceste. Na završnom dijelu Čanići – Šićki Brod kod Tuzle, dugom približno 7,5 kilometara, već se izrađuje projektna dokumentacija, a ranije su izvršene i korekcije trase zbog uklapanja u postojeće izgrađeno područje.