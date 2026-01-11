Federacija BiH uskoro će dobiti novu dionicu autoceste

Federacija Bosne i Hercegovine ove godine trebala bi dobiti tri nove dionice autoputa na sjevernom kraku Koridor Vc, koji obuhvata područje od Zenice do Doboja. Prva dionica koja će biti puštena u promet je Putnikovo Brdo – Medakovo, smještena na krajnjem sjeveru trase, a kojoj gravitiraju općine Tešanj, Usora i Doboj Jug.

Kako navode iz JP Autoceste Federacije BiH, dionica Tunel Putnikovo Brdo 2 – Medakovo, dužine oko 8,5 kilometara, trebala bi biti otvorena tokom ovog tromjesečja.

Ranije je šef projekta Edin Dedović pojasnio da se, osim same trase, izvode i brojni složeni inženjerski i hidrotehnički radovi. „Na ovoj dionici realizira se veliki broj objekata, uključujući regulaciju rijeka Usore i Tešanjke, rekonstrukciju lokalnog puta prema Tešnju, kao i izgradnju vodovoda Bukva – Tešanjka“, naveo je Dedović.

Među značajnijim objektima na ovoj dionici izdvajaju se mostovi Tešanjka 1 i Tešanjka 2, kao i tunel Hrastik.

Iz Autocesta FBiH najavili su da je u drugom tromjesečju 2026. godine planirano puštanje u promet tehnički najzahtjevnije dionice Vranduk – Ponirak – Nemila, dok je za treće tromjesečje 2026. godine predviđeno otvaranje dionice Medakovo – Ozimice.

„Svi projekti realiziraju se uz kontinuiranu saradnju s domaćim i međunarodnim partnerima, u skladu s važećim zakonima i procedurama, te uz puno poštivanje javnog interesa“, poručuju iz JP Autoceste Federacije BiH.

Dodaju da svaki novi kilometar izgrađenog autoputa znači sigurniji saobraćaj, bolju ekonomsku povezanost i konkretan korak bliže Evropskoj uniji.