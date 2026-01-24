Završena idejna rješenja za dvije brze ceste u TK, planirane dionice duge skoro 80 kilometara

JP Autoceste Federacije BiH završile su idejna rješenja i studije za dvije dionice brzih cesta u Tuzlanskom kantonu, Doboj Istok–Gračanica–Šićki Brod i Šićki Brod–Dubrave–Kalesija, ukupne dužine gotovo 80 kilometara.

Kako je navedeno, u prvom kvartalu ove godine planirano je raspisivanje tendera za izradu idejnih projekata, čime bi se ušlo u narednu fazu realizacije ovih saobraćajnica.

Iz JP Autoceste FBiH poručuju da, pored izgradnje autocesta, rade i na sistemskom razvoju mreže brzih cesta kao saobraćajnica višeg ranga, s ciljem ravnomjernijeg infrastrukturnog razvoja Federacije BiH, uključujući i Tuzlanski kanton.

Idejna rješenja izrađena su na osnovu geodetskih i geoloških podloga, uz razmatranje više varijanti, a nakon multikriterijalnih analiza odabrane su najpovoljnije trase. Navodi se i da su projekti praćeni vizualizacijama koje prikazuju planirane zahvate i tehničku složenost.

Prema dostupnim informacijama, ove trase su planirane i kao osovina koridora za Prostorni plan Tuzlanskog kantona koji je u izradi.

Za dionicu brze ceste Doboj Istok–Gračanica–Šićki Brod, dužine oko 42 kilometra, odabrana je varijanta V1. Početak trase predviđen je na entitetskoj liniji na području općine Doboj Istok, dok je kraj definisan kao interregionalni čvor na spoju s autocestom Žepče–Tuzla–Orašje, gdje se trasa uklapa i s brzom cestom Šićki Brod–Dubrave–Kalesija. Planirani su 16 mostova ukupne dužine oko 2.670 metara, dva tunela ukupne dužine oko 695 metara, te šest petlji.

Za dionicu brze ceste Šićki Brod–Dubrave–Kalesija, dužine oko 37 kilometara, odabrana je varijanta V2. Trasa se, kako je navedeno, veže na prethodnu dionicu interregionalnim čvorištem u općini Lukavac koje povezuje autocestu Tuzla–Orašje i brzu cestu Doboj–Zvornik, a završava u Kalesiji, odnosno na entitetskoj liniji. Tehnički elementi obuhvataju 32 objekta, među kojima su potputnjaci, natputnjaci, “cut and cover” i hidrotehnički objekti, ukupne dužine oko 1.674 metra, uz šest petlji i interregionalno čvorište Šićki Brod.

U obrazloženju projekta ističe se da bi realizacijom ovih brzih cesta Tuzlanski kanton dobio savremeniju saobraćajnu infrastrukturu, koja bi unaprijedila povezanost unutar kantona i osigurala kvalitetnije veze s Koridorom 5C, regijama srednje i zapadne Bosne, kao i međunarodnom TEN-T mrežom. Kao posebno važna tačka navodi se planirano interregionalno čvorište Šićki Brod, koje bi trebalo da poveže brze ceste s autocestom. Poseban značaj projekata istaknut je i za područje Međunarodnog aerodroma Tuzla, kao i za privredni razvoj, skraćenje vremena putovanja i povećanje sigurnosti saobraćaja.