FATF uvrstio BiH na listu zemalja pod pojačanim nadzorom

FATF je uvrstio BiH na listu zemalja pod pojačanim nadzorom, nakon što je Radna grupa za finansijsko djelovanje sinoć na svojoj web stranici dodala Bosnu i Hercegovinu među jurisdikcije koje trebaju aktivno sarađivati s FATF-om na otklanjanju strateških nedostataka u sistemima za suzbijanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

FATF je međunarodna međuvladina organizacija koja postavlja globalne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

U izvještaju za Bosnu i Hercegovinu navedeno je da je BiH u junu 2026. godine preuzela političku obavezu na visokom nivou da će, u saradnji s FATF-om i MONEYVAL-om, raditi na jačanju efikasnosti svog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno AML/CFT sistema.

Iz FATF-a navode da je Bosna i Hercegovina, od usvajanja Izvještaja o uzajamnoj evaluaciji, MER, u decembru 2024. godine, ostvarila napredak u provođenju preporučenih mjera iz izvještaja. Taj napredak, kako je navedeno, uključuje izradu sveobuhvatne AML/CFT strategije, razvoj smjernica za finansijske institucije i određene nefinansijske obveznike, DNFBP, o njihovim AML/CFT obavezama, kao i unapređenje razmjene i korištenja finansijsko-obavještajnih podataka.

Bosna i Hercegovina će nastaviti saradnju s FATF-om na provođenju Akcionog plana, s ciljem daljnjeg produbljivanja razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, te usvajanja politika koje će osigurati sistemsko korištenje međunarodne saradnje.

Među ciljevima Akcionog plana navedeno je i jačanje razumijevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod nadzornih tijela za notare, osiguravanje dosljednog AML/CFT nadzora nad DNFBP sektorom, kao i izricanje proporcionalnih, odvraćajućih i efikasnih sankcija bankarskom sektoru.

Od Bosne i Hercegovine se očekuje i osiguravanje pravovremene dostupnosti tačnih i ažuriranih osnovnih podataka o pravnim osobama i podataka o stvarnom vlasništvu, kao i pružanje ciljane povratne informacije o kvalitetu izvještaja o sumnjivim transakcijama, STR.

U izvještaju se navodi i da BiH treba dokazati povećanje broja istraga i krivičnih progona za krivična djela pranja novca, te pokazati da se za kršenja posebnih režima prijave prenosa gotovine preko granice primjenjuju efikasne, proporcionalne i odvraćajuće sankcije.

FATF od Bosne i Hercegovine očekuje i dokazivanje proaktivnog postupanja u predmetima finansiranja terorizma, kao i pojašnjenje tumačenja krivičnog djela finansiranja terorizma.

Također, BiH treba osigurati da nadzorna tijela mogu primjenjivati puni raspon efikasnih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija za kršenja obaveza vezanih za ciljane finansijske sankcije, TFS, u oblasti finansiranja proliferacije i finansiranja terorizma, saopćeno je.